Varebil svingede ud for an lastbil

Fredag 9. august 2024 kl: 11:13

"En varebil med en 29-årig svensk mand bag rattet kørte ad Elverdamsvej mod nordøst, hvor han skulle svinge til venstre ad Sydmarksvej. En modkørende lastbil med en 32-årig mand fra Holbæk som chauffør kørte lige ud ad Elverdamsvej mod syd. Føreren af varebilen holdt stille for at svinge til venstre, da han skulle orientere sig for at finde vej. Varebilen kørte i forbindelse med svingningen ud foran lastbilen, så de to stødte sammen.



Varebilen endte på taget, hvor den 29-årige mand måtte reddes ud. Politi og ambulance kørte til stedet, hvor den 29-årige blev kørt med ambulance til sygehuset til behandling. Den 32-årige lastbilchauffør blev også kørt til tjek, men var sluppet uden at komme noget alvorligt til.



En bilinspektør blev tilkaldt til at undersøge uheldsstedet, da det ikke var klarlagt, om den 29-årige kunne været kommet alvorligt til skade. Senere lød meldingen fra sygehuset, at der var tale om ikke livstruende skader, men kun lettere tilskadekomst. Vejen blev afspærret frem til middag, hvor køretøjerne var blevet fjernet."

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Politiet beskriver hændelsen på følgende måde:Politiet optog rapport om vigepligtsuheldet.