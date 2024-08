Tre minusgrader skal mindske CO2-udledning

TRANSPORT OG OPBEVARING:

Torsdag 1. august 2024 kl: 20:59

Opbakning fra alle led i forsyningskæden for frosne fødevarer

Rapporten fandt, at skiftet til minus 15 grader celcius kan:

spare 17,7 millioner ton CO2 om året, hvilket svarer til den årlige udledning fra 3,8 millioner biler

skabe energibesparelser på omkring 25 terawatt-timer (TW/h) - svarende til 8,63 procent af Storbritanniens årlige elforbrug

reducere omkostningerne i forsyningskæden med mindst 5 procent og på nogle områder med op til 12 procent

Af: Redaktionen I årtier har standardtemperaturen for frosne fødevarer været fastsat til minus 18 grader celcius. Men nye internationale undersøgelser viser, at holdbarheden af frosne fødevarer forbliver den samme minus 15 grader celcius. Ved at skrue temperaturen 3 grader op bliver det muligt at bruge mindre energi og reducere CO2-udledningen fra køletransport og forsyningskæder hele vejen fra produktion til slutforbruger.Move to -15°C-initiativet har til formål at omstille temperaturstandarderne for frosne fødevarer for at reducere drivhusgasser, sænke omkostningerne i forsyningskæden og beskytte de globale fødevareressourcer.- Vi har indgået et samarbejde med Move to -15°C for at give vores kunder mulighed for aktivt at reducere deres CO2-fodaftryk på en enkel måde. Det koster ikke kunden noget at ændre temperaturen fra minus 18 grader celcius til minus 15 grader celcius. Og undersøgelser viser, at denne ændring kan have en betydelig miljøpåvirkning uden at gå på kompromis med fødevaresikkerheden, siger Frank Madsen, der er Senior VP, Reefer Solutions hos Blue Water.- Det er et nyt og banebrydende initiativ, og vi vil naturligvis gerne støtte det fra starten. Den største udfordring er at ændre de eksisterende procedurer for alle, der er involveret i kæden, siger han videre.Thomas Eskesen, der er formand for Move to -15°C-koalitionen, siger, at samarbejde er afgørende for initiativets succes.- Så vi er glade for at have tiltrukket så mange bemærkelsesværdige nye medlemmer til vores organisation. Det er ikke kun dejligt at se, at vores geografiske fodaftryk vokser, men vi ser også flere medlemmer og repræsentanter fra alle led i forsyningskæden for frosne fødevarer, siger Thomas Eskesen og fortsætter:- Ved at redefinere temperaturgrænserne kan vi få en betydelig indflydelse på reduktionen af CO2 i de globale forsyningskæder. Men én virksomhed kan ikke gøre det alene. For at gøre os klar til succes fokuserer vi fortsat på at udvide vores medlemskreds, og vi opfordrer nøgleaktører inden for forsyningskæden for frosne fødevarer til at række ud og blive involveret.Move to -15°C blev grundlagt efter offentliggørelsen af rapporten Three Degrees of Change, en akademisk rapport støttet af den globale logistikvirksomhed DP World og leveret af eksperter fra blandt andet det Paris-baserede International Institute of Refrigeration, University of Birmingham og London South Bank University.Interesserede kan læse mere om Move to -15grader celcius-initiativet her:https://www.movetominus15.com