Dansk-baseret transportkoncern overtaget møbelaktiviteter i Italien fra tysk transportkoncern

Onsdag 31. juli 2024 kl: 10:58

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den landbaserede møbellogistikafdeling hos Schenker Italiana har udgangspunkt i Como nord for Milano i Norditalen. Afdelingen er en specialiseret leverandør af møbellogistikløsninger med fokus på håndtering, opbevaring og transport af high-end møbler.Overtagelsen omfatter også lager- og logistikfaciliteterne i Como, der ligger tæt på grænsen til Schweiz.I regnskabsåret, der sluttede 31. december 2023, havde virksomheden en omsætning på 12.200.000 euro og forventes at generere en selvstændig driftsresultat på omkring 500.000 euro.Integrationen af Schenker Italiana's landbaserede møbellogistikaktiviteter i NTG’s eksisterende møbelvertikal vil være i tråd med NTG’s ambition om at etablere en paneuropæisk landbaseret møbellogistikleverandør. Schenker Italiana og NTG-selskabet LGT Logistics er begge medlemmer af MACH-3000 alliancen, hvilket sikrer, at de samlede enheder fortsat vil levere alliancens omfattende paneuropæiske dækning.Efter afslutningen af transaktionen vil de landbaserede møbellogistikaktiviteter fra Schenker Italiana S.p.A blive overført til NTG Transport S.r.l og vil operere som et selvstændigt datterselskab af NTG. Det vil samarbejde med LGT Logistics, der er NTG’s møbelspecialistdatterselskaber i Danmark, Sverige og Finland, for at forbedre møbellogistikydelserne til både nye og eksisterende kunder.Derudover vil NTG Transport S.r.l blive omdøbt til LGT S.r.l for at understrege selskabets fokus på møbellogistik.Inden transaktionen, der blev understreget tirsdag i denne uge, kan føres ud i livet, skal den godkendes af relevante konkurrencemyndigheder.NTG oplyser, at overførslen af forretningsaktiviteterne vil ske samme dag som godkendelsen foreligger.