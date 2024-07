Svensk bus- og lastbilproducent forbedrede kvartalsresultatet

Mandag 29. juli 2024 kl: 11:27

Tal fra årets andet kvartal:

(Tallene i parentes er tilsvarende tal for andet kvartal sidste år)

Nettoomsætningen steg med 9 procent til 55,4 milliarder sbenske kroner (51,0)

Det justerede driftsresultat blev på 8,0 milliarder svenske kroner (7,0)

Leverancerne af lastbiler og busser steg med 8 procent til 25.802 fordon, hvoraf 62 (71) var nul-udslipskøretøjer

Salget af serviceydelser steg med 3 procent justeret for valutaefekter

Ordreindgangen på lastbiler faldt med 3 procent til 19.234 enheder, hvoraf varav 141 (54) var nul-udslipskøretøjer

Af: Redaktionen Scania's finansielle resultat fortsatte i andet kvartal drevet af øget salg af lastbiler og busser og en voksende serviceforretning. Leverancerne steg med 8 procent, hvilket har reduceret ordrebeholdningen til mere normale niveauer.- Med øget leveringsvolumen samt en gunstig produkt- og prisblanding har vi igen opnået et rekordhøjt driftsresultat for et enkelt kvartal, siger Christian Levin, der er administrerende direktør og koncernchef for Scania.Scania's ordreindgang for lastbiler og busser faldt med tre procent i andet kvartal.- I Europa er lastbilmarkedet vendt tilbage til et mere normalt efterspørgselsniveau. Selvom erstatningsbehovet fortsat er til stede, er kundernes købsadfærd mere afventende på grund af høje renter. I Latinamerika fortsætter Brasiliens stærke udvikling, siger Christian Levin.