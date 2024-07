2023-resultat hos blomstertransporttør blev 85 procent mindre end året før

Torsdag 25. juli 2024 kl: 10:24

Af: Redaktionen

Ledelsen i Alex Andersen Ølund A/S konkluderer, at 2023 ikke gik som forventet, og at resultatet på 2.981.000 kroner ikke var tilfredsstillende, selvom det var forventet set i lyset af udviklingen på transportområdet gennem 2023. Forud for 2023 havde ledelsen forventet et resultat på samme niveau som i 2022.









Inden 2023 havde man hos Alex Andersen Ølund A/S forventet, at aktiviteterne i koncernen ville ligge på same niveau, som de gjorde i 2022. Men ved udgangen af 2023 måtte ledelsen notere, at de ikke indfriede de opstillede forventninger, da den samlede koncern oplevede en negativ vækst på 0,4 procent i forhold til 2022.









Årsagen til det mindre resultat og det lavere aktivitetsniveau er ifølge ledelsen hos Alex Andersen Ølund A/S, at 2023 generelt var præget af en markant nedgang i transporterne - især i blomstertransporterne, som faldt med 10 - 20 procent.





Trods nedgangen i transporaktiviteterne kunne Alex Andersen Ølund A/S fastholde omsætningen på næsten samme niveau som i 2022.









For mange egne biler

Alex Andersen Ølund A/S havde i 2023 haft en overkapacitet af egne biler i forhold til tidligere år. Det skyldtes for det første, at en stor del af de bestilte biler først blev leveret efter højsæsonen på grund af. problemer i forsyningskæderne, hvilket betød, at selskabet havde en større andel af fremmede vognmænd til at køre for sig med øgede udgifter til følge.









For det andet solgte Alex Andersen Ølund A/S ikke som normalt ud af bilerne efter højsæsonen som normalt, da der var stor usikkerhed om, hvorvidt der kunne leveres nye biler i 2024. Derfor har Alex Andersen Ølund A/S haft en større beholdning af egne lastbiler og andet materiel, som har været beskæftiget med alternativ kørsel, som har været mindre rentabelt, da transportpriserne på dette marked har været faldende på grund af generelt faldende transportmængderne.









Ud over overkapaciteten har nye biler også været dyrere i indkøb, ligesom driften af bilerne også har ligget på et højere omkostningsniveau.









Alex Andersen Ølund A/S konstaterer også, at personaleomkostningerne har været præget af de markante overenskomstmæssige lønstigninger, der blev aftalt i 2023.









En anden faktor, der har haft negativ indflydelse på resultatet var de stigende renter, da en stor del af virksomhendes leasingaftaler er indgået med variabel rente.









Forventer vækst i 2024

Ledelsen hos Alex Andersen Ølund A/S, der forventer at udbygge forretningen i 2024 blandt andet i form af kundetilgang og omsætningstilgang på eksisterende kunder, anser 2024 som et normaliseringsår, hvor eftervirkningerne af corona, energikrise og usikre forsyningskæder bliver stabiliseret. Ledelsen forventer et resultat for 2024 før skat i på mellem 10 og 20 millioner kroner.













Regnskabstal - Alex Andersen Ølund A/S 2019 - 2023 (Beløb i 1.000 kroner) 2023 2022 2021 2020 2019 Omsætning 771.044 775.731 701.059 625.262 593.259 Bruttofortjeneste 263.046 289.770 286.613 261.206 569.992 Resultat før skat 3.670 26.309 42.795 30.033 14.970 Årets resultat 2.981 21.479 36.079 25.621 12.666 Egenkapital 155.984 153.569 143.755 107.700 81.472 Balance 525.919 532.771 696.399 603.854 490.050

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.