Rederikoncern forventer et mindre resultat

Mandag 22. juli 2024 kl: 10:35

Af: Redaktionen DFDS oplyser, at forventningerne til årets resultat - EBIT - er sænket fra at ligge mellem 2,0 og 2,4 milliarder kroner til at ligge mellem 1,7 og 2,1 milliarder kroner.Nedjusteringen er baseret på et resultat i årets andet kvartal, der var lavere end forventet. Dertil kommer, at DFDS forventer, at aktivitetsniveauet på fragtområdet i resten af ​​året vil blive lavere end tidligere forventet.DFDS forventer fortsat en omsætningsvækst for 2024 på mellem 8 og 11 procent.