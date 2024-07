Energistyrelsen har vedtaget plan for Hesselø Havvindmøllepark

Fredag 19. juli 2024 kl: 13:05

Plan og sammenfattende redegørelse



Om planen for Hesselø Havvindmøllepark

Planen for Hesselø Havvindmøllepark består af opsætning af et antal havvindmøller svarende til 800-1.200 MW

Møllerne placeres i Hesselø Bugt ca. 30 kilometer fra Nordsjællands kyst, ca. 30 kilometer fra Anholt, ca. 35 kilometer fra Djursland og ca. 33 kilometer fra den svenske vestkyst

Der planlægges søkabler til Gilbjerg Hoved i Nordsjælland. Ved Pårup etableres eventuelt en ny højspændingsstation. Herfra planlægges nedgravede landkabler til Hovegård Højspændingsstation nord for Ballerup. Denne station udbygges

Hesselø Havvindmøllepark forventes at være i fuld drift senest ved udgangen af 2030

Af: Redaktionen Energistyrelsen har foretaget en større arealmæssig justering, siden planprocessen blev sat i gang i 2020. Havvindmølleparkens planområde er rykket fra det oprindeligt udpegede havområde, da undersøgelser viste blød havbund, der ville besværliggøre etableringen af havvindmølleparken. Den vedtagne plan ligger i et sydligere område, der er vurderet mere velegnet til opstilling af havvindmøller.Som en del af processen har Energistyrelsen holdt høringer og borgermøder i 2021, 2022 og 2024, hvor borgere, interessenter og myndigheder har indgivet idéer, forslag, bekymringer og spørgsmål til udkast til planen og dens tilhørende miljørapport.Planen fastsætter de overordnede rammer for kommende anlægsprojekter for Hesselø Havvindmøllepark. Planen alene giver ikke mulighed for etablering af anlæg.Energistyrelsen har efter miljøvurderingsloven udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse har til formål at beskrive, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og indkomne høringssvar er taget i betragtning.Den sammenfattende redegørelse og tidsplan kan ses på Energistyrelsens hjemmeside - klikUdbuddet af Hesselø Havvindmøllepark blev offentliggjort 22. april 2024, og der er budfrist 1. april 2025. Vinderen af udbuddet vil skulle foretage en miljøkonsekvensvurdering af den konkrete havvindmøllepark.Parallelt med Energistyrelsens plan- og miljøvurderingsproces gennemfører Energinet en miljøvurdering med tilhørende plangrundlag af det konkrete landanlæg knyttet til Hesselø Havvindmøllepark.Energistyrelsens afgørelse kan påklages til Energiklagenævnet i fire uger frem til 16. august 2024.