763 nye lastbiler over 16 ton kørte ud af juni

NYREGISTRERINGER:

Tirsdag 16. juli 2024 kl: 15:15

Af: Redaktionen

Volvo Trucks lå i juni på plads nummer et med 281 nyregistrerede lastbiler over 16 ton, mens Scania lå nummer to med 215 efterfulgt af MAN med 99 og Mercedes-Benz med 76. DAF lå nummer fem med 64 efterfulgt af Renault Trucks med 18, Iveco med 8 og Ford Trucks med 2.









I nedenstående tabel kan man se fordelingen af nyregistrerede lastbiler over 16 ton i juni i år sammenholdt med juni sidste år.





Nyregistrerede lastbiler over 16 ton Mærke Juni 2024 Juni 2023 Antal Andel Antal Andel Volvo Trucks 281 36,83 % 133 31,97 % Scania 215 28,18 % 113 27,16 % MAN 99 12,98 % 55 13,22 % Mercedes-Benz 76 9,96 % 39 9,38 % DAF 64 8,39 % 49 11,78 % Renault Trucks 18 2,36 % 19 4,57 % Iveco 8 1,05 % 5 1,20 % Ford Trucks 2 0,26 % 3 0,72 % I alt 763

416



(Kilde: Bilstatistik.dk)

