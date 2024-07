- Esbjerg-vognmand kører sommerens vejr i møde med tre nye tre-akslede trækkere

Torsdag 4. juli 2024 kl: 14:00

To af de tre trækkere er med lavt chassis og kører på 315/60-trækhjul for at kunne køre med mega-trailere. Ud over det er de tre trækkere ret identiske med fuld luftaffjedring, tvillingmonteret bogie, CRB bremse og læderpakke.









Sammen med bilerne har vognmand Henrik Skov Christensen valgt en serviceaftale med Scania for fokus på oppetid og økonomi.