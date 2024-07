Region investerer millioner i samkørsel

Tirsdag 2. juli 2024 kl: 10:58

Kommuner sparer 75 pct.

Ny tilgang til kollektiv trafik

Fakta - To projekter styrker samkørsel

Analyse af samkørselspotentialet i Midtjylland

Etablering af et digitalt mødesteds- og knudepunktsnetværk i hele Region Midtjylland, hvor brugere kan finde eller tilbyde et lift

Kommunerne kan på baggrund af projektet selv indgå aftaler med NaboGo og spare 75 pct. af de normale etableringsomkostninger

To-årig kampagne målrettet unge på uddannelsesinstitutioner i regionen

Projektet bruger forskellige incitamenter som kampagner, præmier og rabatter til de samkørende

NaboGo har allerede samarbejder med 17 ungdomsuddannelser i Region Midtjylland og kan drage erfaringer herfra

Projektet ventes at vare i to år. Der skønnes at være omkring 54.000 påstigninger fordelt på 15 forskellige ungdomsuddannelser i Region Midtjylland

Af: Redaktionen Et digitalt netværk af mødesteder skal sammen med en analyse af potentialet og en kampagne til unge få flere borgere i Region Midtjylland til at køre i samme bil. Regionsrådet har afsat 3,27 millioner kroner til tiltaget, der rulles ud i samarbejde med samkørsels-virksomheden NaboGo. Målet er bedre mobilitet i hele regionen.- Mange steder i landdistrikterne består den kollektive trafik i dag kun få busafgange og Flextrafik, og mange er derfor afhængige af en bil. Men samkørsel kan være en vigtig brik i at få en mobilitet, der både er mere bæredygtig og også mere tilgængelig for flere. Det er oplagt, at vi som region nu skaber nogle rammer for, at den brik kan lægges, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).NaboGo laver nu en databaseret analyse af potentialet for samkørsel i hele regionen. På den baggrund etableres så et digitalt netværk af mødesteder og knudepunkter, der gør det nemt for brugere at finde eller tilbyde et lift. De midtjyske kommuner får samtidig mulighed for selv at indgå aftaler med NaboGo med en besparelse på 75 procent af de normale etableringsomkostninger.Når det digitale mødesteds-netværk er klar, sætter regionen gang i en kampagne målrettet unge på uddannelsesinstitutioner i regionen. De unge tilbydes i samarbejde med NaboGo forskellige incitamenter og rabatter for at fylde sæderne i deres biler.Det digitale mødesteds-netværk skal gøre samkørsel nemt for den enkelte. Men det betyder også, at samkørsel bliver tænkt sammen med den eksisterende kollektive trafik i form af busser, tog og flextrafik. Dermed er tiltaget i tråd med de anbefalinger, som tidligere i år kom fra det regionalpolitiske forum om mobilitet. Her drøftede et bredt sammensat forum af politikere, trafikeksperter og borgere fra både land og by, hvordan fremtidens mobilitet skal se ud.Både udvikling af mødesteder og fokus på samkørsel fyldte meget i samtalerne.- Samkørsel er ikke en erstatning for kollektiv trafik, hvor regionen også i fremtiden investerer i et stærkt hovednet af busser og tog. Men både behov og teknologi ændrer sig, og derfor skal vi tænke kollektiv trafik på en ny måde i fremtiden. Her tror vi på, at gode rammer for samkørsel er et af de elementer, der skal fremtidssikre vores mobilitet i hele regionen, siger Anders Kühnau.Regionsrådet i Region Midtjylland har afsat 3,27 millioner kroner til i samarbejde med virksomheden NaboGo at styrke samkørsel i regionen.Pengene udmøntes i to projekter:Digitale mødesteder og analyse:Fremme af samkørsel for unge:Interesserede kan finde analysen af mobilitets-vanerne i Region MidtjyllandAnbefalinger fra regionalpolitisk forum om mobilitet og andet informationsmateriale om mobilitet i Region Midtjylland