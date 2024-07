Brintteknologisk virksomhed skal have ny finansdirektør

Mandag 1. juli 2024 kl: 09:34

Om Green Hydrogen Systems A/S:

Green Hydrogen Systems A/S, der blev grundlagt i 2007 og har hjemsted i Kolding, leverer standardiserede og modulærer elektrolysesystemer til produktion af brint baseret på vedvarende energi

Af: Redaktionen Arbejdet med at finde en afløser for Ole Vesterbæk er gået i gang.- Jeg vil gerne takke Ole for hans indsats og bidrag til vores virksomhed siden tiltrædelsen i februar 2022. Han har spillet en nøglerolle i vores udvikling, og vi ønsker ham alt det bedste for fremtiden, siger administrerende direktør i Green Hydrogen Systems, Peter Friis.