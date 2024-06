Myndigheder øger kontrollem med ulovligt parkerede personbiler på busparkeringspladser

Fredag 28. juni 2024 kl: 13:12

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den øgede kontrol kommer på baggrund af adskillige henvendelser fra medlemmer af Dansk PersonTransport om personbiler, der ulovligt optager busparkeringspladser i København.Dansk PersonTransport har derfor haft kontakt til myndighederne for at få løst problemet. Efter en konstruktiv dialog med Københavns Kommune og politiet oplyser Dansk PersonTransport, at der vil blive intensiveret parkeringskontrol for at sikre, at busparkeringspladserne forbliver fri til deres rette formål.Københavns Kommune har oplyst, at der i den kommende tid vil være øget parkeringskontrol, ligesom politiets motorcykelbetjente vil være særligt opmærksomme på ulovlig parkering - især ved busparkeringspladserne ved Grønningen, hvor problemet har været mest udtalt. Tiltaget skal sikre, at busparkeringspladserne ikke bliver optaget af ulovligt parkerede personbiler.Derudover opfordrer Dansk PersonTransport alle busvognmænd til at tage direkte kontakt til politiet, hvis der opstår problemer med ulovlig parkering af personbiler. Politiet kan kontaktes enten via telefon på 114, hvor man kan oplyse registreringsnumre på de ulovligt parkerede biler, ligesom de kan kontaktes via deres hjemmeside, hvor man kan bestille kontrol ved færdselsforseelser.Dansk PersonTransport opfordrer sine medlemer til at indsende billeder og beskrivelser, hvis de oplever særlige problemer med ulovlig parkering andre steder, eller har brug for særlig opmærksomhed et bestemt sted. Dansk PersonTransport vil så dele billeder og oplysninger med myndighederne, som kan hjælpe med at løse problemerne.Udover de akutte udfordringer med ulovlig parkering er Dansk PersonTransport også i løbende dialog med myndighederne om at forbedre parkeringsforholdene samt af- og påsætningsforholdene for busser i København.