Skattesænkning kan sætte skub i generationsskifte hos vognmænd

VOGNMANDSORGANISATION EFTER SKATTEUDSPIL:

Torsdag 20. juni 2024 kl: 12:54

Større lyst hos nye kræfter



her: Interesserede kan læse SVM-Regeringens forslag







Af: Redaktionen SVM-Regeringen vil sænke skatteprocenten fra 15 til 10 procent, for virksomheder, der indgår i et generationsskifte. Fremover skal skattemyndighedernes skøn over virksomhedens værdi afløses af et skema, hvor virksomhedsejerne efter nærmere retningslinjer selv kan foretage værdisætningen - et initiativ, som DTL finder positivt.- Der sker i disse år en omfattende konsolidering i transportbranchen, og samtidig er familieejede virksomheder meget fremherskende blandt vognmændene, siger DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard og fortsætter:- Rigtig mange danske transportvirksomheder, fra mastodonter til de mindre, står over for at skulle ejerskiftes i løbet af de næste ti år. Så der er en markant fordel i, at en virksomhedsoverdragelse sker på en så skatte- og kapitalmæssig lempelig og ensartet måde som muligt.Erik Østergaard peger på, at en skattesænkning på overdragelse og generationsskifte kan betyde, at man i tide sikrer, at det er de rigtige personer, der overtager virksomheden. Samtidig undgår man, at virksomheden bliver drænet for kapital, som kunne være brugt til investeringer i virksomheden.DTL foretog tilbage i 2019 en rundspørge om generationsskifte blandt vognmænd. Her var 75 procent af de adspurgte i alderen 50 år og opefter. En tredjedel af besvarelserne kom fra vognmænd, der havde rundet de 60 år. På daværende tidspunkt mente knap seks ud af ti vognmænd, at det ikke var aktuelt for dem.- Selv om tendensen i tiden er at blive langt længere på arbejdsmarkedet, vil en skattesænkning på overdragelse formentlig give flere et incitament til at afhænde virksomheden i tide og give nye kræfter større lyst til at overtage. Det kan også give et skub til den nødvendige grønne omstilling og dermed større konkurrencedygtighed, lyder det fra Erik Østergaard.SVM-Regeringen foreslår, at initiativerne implementeres med virkning fra 1. oktober 2024.