Det offentlige kan gå forrest for at nedbringe danskernes klimaaftryk

KLIMARÅDET:

Mandag 17. juni 2024 kl: 15:06

Grønne offentlige indkøb kan normalisere klimavenlige valg

Der er brug for mål og pejlemærker



Om Klimarådet:

Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver regeringen om, hvordan omstillingen til et klimaneutralt samfund kan ske, så vi i fremtiden kan leve i et Danmark med meget lave udledninger af drivhusgasser og samtidig fastholde blandt andet velfærd og udvikling

Klimarådet skal årligt vurdere, om regeringens klimaindsats anskueliggør, at de danske klimamål nås. Rådet skal desuden bidrage til den offentlige debat og udarbejder også løbende analyser og anbefalinger til klimaindsatsen

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I Energistyrelsens globale afrapportering gør SVM-Regeringen årligt status over, hvordan forbrugere, virksomheder og myndigheder i Danmark påvirker drivhusgasudledningerne i udlandet.Afrapporteringen understøtter beslutningsgrundlaget for Danmarks globale klimaindsats og udgør dermed et vigtigt grundlag for politisk handling. Klimarådet skal ifølge klimaloven kommentere afrapporteringen, og kommenteringen kan læses på Klimarådet hjemmeside - Interesserede kan hente kommenteringen via linket nederst på siden.I sin kommentar retter Klimarådet blandt andet fokus mod klimaaftrykket fra dansk forbrug i udlandet. Det vil sige udledningen af drivhusgasser fra produktionen af eksempelvis fødevarer, fladskærme og andre varer, som Danmark importerer.Siden 1990 er danskernes forbrugsaftryk herhjemme faldet med cirka 45 procent, men det danske forbrugsaftryk fra importerede varer er steget med omkring 30 procent i samme periode.Selvom forbrugsaftrykket er faldet samlet set, er det stadig højt. En europæisk opgørelse viser, at Danmark i 2021 havde det tredjehøjeste klimaaftryk fra forbrug pr. indbygger i EU. Det skyldes særligt, at danskerne har et højere klimaaftryk fra forbrug af kød, benzinbiler og fra boliger sammenlignet med den gennemsnitlige EU-borger.- Danmarks globale klimaaftryk er en vigtig del af den samlede klimaindsats. Vi anbefaler, at regeringen styrker indsatsen for at reducere vores klimabelastning i udlandet, siger formanden for Klimarådet, Peter Møllgaard.De offentlige indkøb er en vigtig del af det samlede danske forbrugsaftryk. Klimarådet gentager i notatet en anbefaling om, at SVM-Regeringen sætter et pejlemærke for offentlige indkøb. Klimaaftrykket fra offentlige indkøb forventes ifølge den globale afrapportering at stige fra 14,3 millioner ton CO2e i 2022 til 15,6 millioner ton CO2e i 2030. Stigningen forventes særligt at komme fra byggeri og anlæg.Grønnere offentlige indkøb kan bidrage til at normalisere klimavenlige valg på de områder, hvor de offentlige valg er synlige for borgere og virksomheder. Det gælder eksempelvis byggeri og anlæg, hvor det offentlige kan kræve, at nybyggeri opføres efter den mest ambitiøse lavemissionsklasse i bygningsreglementet.Klimarådet peger på, at SVM-Regeringen i sit regeringsgrundlag fra 2022 har tilkendegivet, at den vil nedbringe klimaaftrykket på de offentlige indkøb. Det fremgår også af regeringsgrundlaget, at regeringen vil undersøge konsekvenserne ved at opsætte et mål for klimaaftrykket af dansk forbrug. Begge dele udestår ifølge Klimarådet endnu.Klimarådet gentager sin tidligere anbefaling om, at der er brug for pejlemærker for at styrke den globale klimaindsats, hvis forbrugsaftrykket fra borgere, virksomheder og offentlige myndighder i Danmark skal være i overensstemmelse med Parisaftalens temperaturmål.- Pejlemærker for fx klimaaftrykket fra det private forbrug og for offentlige indkøb vil gøre det mere gennemskueligt for politikerne, hvad de egentlig sigter mod. De vil også gøre det nemmere for offentligheden at holde regeringen ansvarlig, fordi man kan se, om det går den rigtige vej, siger næstformand i Klimarådet, Niels Buus Kristensen.Man kan ifølge Klimarådet forvente, at det danske forbrugsaftryk vil blive mindsket i takt med, at verdens lande gennemfører mere ambitiøs klimapolitik. Det vil nemlig mindske udledningerne fra de varer, danskerne importerer. Verdens landes klimapolitik er dog i dag langt fra tilstrækkelig til at nedbringe det danske forbrugsaftryk hurtigt nok til at være i overensstemmelse med Parisaftalens temperaturmål. Derfor kan der være behov for tiltag rettet mod danskernes forbrug, hvis forbrugsaftrykket skal være i overensstemmelse med Parisaftalen.Den globale afrapportering viser også, at klimapåvirkningen fra den danske andel af den internationale transport er betydelig. Danmark har især mulighed for at påvirke udledningerne fra de fly- og skibsbrændstoffer, der tankes her i landet. Klimarådet har derfor tidligere anbefalet, at der sættes nettonul-klimamål for tankning (bunkring) af udenrigsfly og -skibe i Danmark i 2050.Interesserede kan læse Klimarådets kommentar ti Energistyrelsens afrapportering