Nye lamper skal kaste lys over havneterminaler

Søndag 16. juni 2024 kl: 14:48

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I den indledende fase er 25 lysarmaturer blevet udskiftet med nye effektive LED-armaturer, som er udstyret med sensorer og dataforbindelse. De nye lysarmaturer, der blev monteret i maj, er specielt overfladebehandlede, så de kan modstå vejrforholdene på havnen. De fuldt udskiftelige lyskilder ventes at have en levetid på over 100.000 timer.Ud over en bedre lyskvalitet betyder lampernes høje effektivitet også energibesparelser på knap 80 procent sammenlignet med eksisterende armaturer. Foreløbig data fra de første ugers drift peger på besparelser på over 60procent. Derudover vil smarte sensorer og fjernstyringsmuligheder sikre, at lysene dæmpes, når der ikke er nogen trafik, mens indsamlingen af trafikdata bliver overført for at lette lysstyring og analyse.- Vi betragter dette projekt som vigtigt i sig selv, da det ikke kun forbedrer forholdene på en af vores mest travle terminalveje, men også som et vigtigt skridt mod yderligere optimering af vores belysningsinfrastruktur for energieffektivitet, kvalitet og intelligent kontrol samt proaktiv brug af data, siger Anders Jönsson, der er infrastrukturchef hos CMP.Projektet indgår i et samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Københavns Kommune. Målet med projektet er at analysere data fra vejens belysningsarmaturer med det formål at undersøge mulige anvendelser af kunstig intelligens (AI) til at forudse trafikmønstre og planlægge vedligeholdelse af vejene samt andre potentialer. På den måde kan sensordata fra lysmaster krydset med meteorologiske data hjælpe med at træffe forebyggende foranstaltninger for vejarbejde, spare energi og reducere trængsel ved vores terminaler.- Samarbejdet er en ideel kombination af på den ene side praktisk erfaring med smart vejbelysning fra Brightr Group LED og et stort antal lysinstallationer i Københavns Kommune, samt den agile og innovative tilgang fra CMP på den anden, siger HC Christensen, der er administrerende direktør i Brightr Group LED.- At have integrator- og ekspertrollen i dette projekt gør det muligt for os at udfordre både det aktuelle tekniske niveau på belysningsområdet samt udvide anvendelsesmulighederne langt ud over, hvad man hidtil har set inden for smarte byer, siger han videre.