To bekendtgørelser skrives sammen

EKSAMENSKØRSEL:

Fredag 14. juni 2024 kl: 10:30

Følgende er indført i bekendtgørelsesudkastet:

Synsvirksomhederne skal på synsrapporten påføre antallet af passagerer, der tillades befordret på ladet

Synsvirksomhederne skal indberette fotodokumentation af køretøjer forsynet med et veksellad på en blanket udformet af Færdselsstyrelsen. Det skal ske elektronisk gennem et system stillet til rådighed af Færdselsstyrelsen. Synsvirksomheden udleverer endvidere blanketten med fotodokumentation til fremstiller. Blanketten skal herefter medbringes under kørsel

Førere af traktorvogntog, som udfører eksamenskørsel, skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E)

Af: Redaktionen De to bekendtgørelser er bekendtgørelse nr. 1401 af 30. november 2023 om eksamenskørsel, optog m.v. og bekendtgørelse nr. 375 af 18. maj 2004 om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv.Samtidig opdateres bekendtgørelsen, og de tekniske krav til køretøjerne er yderligere skærpet for at højne sikkerheden.





Høringsfristen er mandag 8. juli.









Færdselsstyrelsen forventer, at bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2025.













© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.