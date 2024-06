Havn i Nordvestvendsyssel overgår sine egne forventninger

Onsdag 12. juni 2024 kl: 09:55

Fakta fra Hirtshals Havn årsregnskab 2023:

Omsætning: 84,2 millioner kroner

Resultat: 9,3 millioner kroner

Godsmængde: 1,67 millioner tons

Lastbiler: 126.000

Personbiler: 721.000

Passagerer: 2.184.000

Fiskeri (værdi af landinger): 350 millioner kroner

Omsætningsfordeling 2023, Hirtshals Havn. (Grafik: Hirtshals Havn)



© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Resultatatet kom i land, selvom omsætningen gik en smule ned og endte på 84,2 millioner kroner. Faldet i omsætningen skyldtes blandt andet en større ombygning af to færger hos en af havnens store kunder, hvilket medførte indstillet sejlads i knap fire måneder og yderligere to måneder med halveret kapacitet. For Hirtshals Havn har det betydet lavere skibsgebyr og mindre godstrafik på ruterne til Norge.- Foruden godstrafikken har også bil- og passagertrafikken været præget af en nedgang, både på grund af færgeombygningerne, men formentlig også på grund af den lave norske kronekurs, som har afholdt nordmændene fra at rejse til Danmark i samme grad som tidligere, siger Per Holm Nørgaard, der er administrerende direktør i Hirtshals Havn.- Vi har til gengæld oplevet en betydelig omsætningsstigning på vores vindmøller i 2023, som var det første år uden den fastprisaftale på strømmen, som blev indgået, da vindmøllerne blev sat i drift i 2020. Samlet set er havnens omsætning for 2023 tilfredsstillende, siger han videre.I 2023 passerede 126.000 lastbiler, 721.000 personbiler og knap 2,2 millioner passagerer igennem havnen. Der blev landet fisk til en værdi af 350 millioner kroner, mens den håndterede godsmængde var på 1,67 millioner ton. Udgiftsmæssigt har havnen holdt sig til en fornuftig vedligeholdelsesplan, der sikrede en god og stabil havnedrift- og udvikling.2023 har desuden været præget af havnens forberedelser til havneudvidelsen, som skal resultere i en ny indsejling og et ydre forhavnsbassin. Dermed forbedres besejlingsforholdene markant, og det vil gøre det muligt at anløbe Hirtshals Havn med større skibe og i hårdere vejr end i dag.Havneudvidelsen omfatter også etableringen af yderligere opmarch- og erhvervsarealer, der blandt andet skal gøre plads til nye, grønne energiprojekter som eksempelvis Nordeuropas største CO2-hub, hvor Greenport Scandinavia er rykket et skridt nærmere en realisering med en støtte på 109 millioner kroner fra EU-fonden Fonden for Retfærdig Omstilling, som projektet fik tilkendegivelse om i december 2023. Dertil kommer en egen-investering på 156 millioner kroner fra projektets partnere.- Arbejdet med udvidelsen af havnen fortsætter med uformindsket styrke i 2024, som blev skudt i gang i januar med et EU-udbud for anlægsarbejdet af Nordhavnen. Med de forbedrede faciliteter på havnen skaber vi det bedste grundlag for transportløsninger, der både klimamæssigt og økonomisk er endnu bedre end i dag, siger Per Holm Nørgaard.