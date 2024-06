En takker af - og en anden tager over

Tirsdag 11. juni 2024 kl: 23:00

Af: Redaktionen Det bliver Jesper Smedegaard (th), som fra 1. juli overtager Carsten Sørensens rolle som Sales Manager inden for Medium- og Heavy-segmentet.

Efter seks år som Sales Manager inden for Medium- og Heavy-segmentet går Carsten Sørensen på pension og siger dermed farvel til sin stilling hos Iveco.









Dagen efter overtager Jesper Smedegaard rollen som Sales Manager. Sideløbende vil Jesper Smedegaard, der har været ansat hos Iveco siden 2018 og til dagligt arbejder fra Ivecos hovedkontor i Albertslund, bevare sin nuværende rolle som Key Account Manager.









- Carsten har gennem årene spillet en afgørende rolle i vores virksomhed og har med sin ekspertise og dedikation været en uvurderlig ressource for både os og vores kunder. Jeg er sikker på, at hans dedikation har haft en afsmittende og ikke mindst inspirerende effekt, siger Business Line Manager Kåre Neergaard og fortsætter:









- Det er med blandede følelser, at vi sender Carsten på pension. Vi er dog meget glade for at kunne meddele vores kunder, at Jesper, som har været Carstens tætte kollega i mange år, overtager rollen som Sales Manager. Jesper har gennem sin tid hos Iveco udvist stort engagement, og da hans kompetencer er mange, er jeg overbevist om, at han vil videreføre Carstens arbejde med samme professionalisme og passion.









Stort fokus på udvikling internt

Det er ikke tilfældigt, at stafetten som ny Sales Manager overdrages til en intern hos Iveco, der med sine godt 100 ansatte i Danmark, er en arbejdsplads, hvor fokus på udviklingsmuligheder og langvarige karrierer fylder meget.









- Det er altid en stor fornøjelse, når vi kan udvikle vores egne dygtige folk til lederroller. Det kan nogle gange være svært, da vi har mange dygtige medarbejdere og få lederstillinger. Derfor er det essentielt, at vores medarbejdere viser tålmodighed, og at vores ledere er åbne. I dette tilfælde har vi balanceret det rigtig godt, siger Kathrine Hougaard Winther, der er HR Manager hos Iveco Danmark.









For Kåre Neergaard, der gennem årene har arbejdet tæt sammen med både Carsten Sørensen og Jesper Smedegaard, betyder det også meget at kunne udnytte de interne kompetencer blandt andet fordi, overlevering er nemmere og den daglige drift kan køre videre uden de store udsving.









Fælles-reception på Fyn

Carsten Sørensen har sin sidste dag hos Iveco fredag 28. juni, og for at markere Carsten Sørensens afgang og Jesper Smedegaards indsættelse som ny Sales Manager pr. 1. juli, inviterer Iveco til en reception.









Her er kunder og samarbejdspartnere velkommen til at kigge forbi og ønske de to herrer god vind.









Arrangementet finder sted fredag 28. juni fra kl. 12.30 til 15.00 hos Iveco på krumtappen i Odense. Der vil være en let anretning og kolde drikke til de fremmødte.













