Sælger har skiftet løven ud med en grif

Fredag 7. juni 2024 kl: 11:12

Morten Andersen. (Foto: Scania)

Af: Redaktionen Morten Andersen er 37 år og bor i Egtved. Han er oprindeligt uddannet salgsassistent fra detailhandlen og kommer fra en stilling som salgskonsulent hos MAN Truck & Bus.- Jeg må indrømme, at jeg har gået og tænkt, at nu måtte det godt blive juni, så jeg kunne komme i gang. Jeg har glædet mig meget til at komme i gang hos Scania, siger Morten Andersen og fortsætter:- For mig er Scania "Rolls Roycen" indenfor lastbiler, så da muligheden bød sig, var den for god til ikke at gå efter. Jeg synes, Scania har et imponerende produktprogram, og det glæder jeg mig til at få lov at være den, der viser frem for vores kunder, siger Morten Andersen.