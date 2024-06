Maritime klynge i Frederikshavn har godt 1.600 lokale arbejdspladser

Tirsdag 4. juni 2024 kl: 12:26

Af: Redaktionen De seneste år har den maritime servicebranche haft medvind. I Frederikshavns maritime klynge har det betydet flere ansatte, større ordrer og nye markeder, og flere af virksomhederne har afleveret rekordregnskaber.Det gælder både det igennem 66 år familieejede reparationsværft Orskov Yard A/S med 225 medarbejdere samt den maritime servicevirksomhed VMS Group A/S, der i 2001 blev stiftet af ejeren Morten Vestergaard og i de mellemliggende år er vokset fra to til 350 ansatte på verdensplan.Også ME Production A/S, der producerer og udvikler blandt andet hybrid-gear, røgrensningsanlæg og andre nye teknologier til at reducere drivhusgasser, har netop afleveret sit hidtil bedste regnskab i virksomhedens 10-årige historie og etablerer snart en serviceafdeling i Den Mexicanske Golf.Soft og Teknik A/S, der eksempelvis leverer bæredygtige løsninger inden for energi og miljø, har udvidet og fordoblet sine produktionsfaciliteter og har i de seneste år udvidet arbejdsstyrken, så man nu er oppe på godt hundrede medarbejdere. Virksomheden, der har indtaget nye markeder i Sverige, Tyskland og Grønland, forventer, at omsætningen mere end fordobles fra regnskabsåret 22/23 til 23/24.Scanel International A/S har siden virksomhedens start i 1991 haft en vedvarende vækst og har sikret sig en position som en ledende leverandør af integrerede tekniske løsninger til marine-, industri-, vind- og olie/gas-sektorerne. Med kernekompetencer indenfor design og engineering, projektledelse, elinstallation, kontrolsystemer med mere, har Scanel opbygget et ry på det globale marked, hvor virksomheden er anerkendt for sin forpligtelse til kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, garanteret via flere relevante ISO-certificeringer. En central del af virksomhedens strategi er at tiltrække, udvikle og fastholde dygtige medarbejdere med de rette kompetencer gennem løbende uddannelse og kompetenceudvikling.Norisol, der er totalleverandør til marinebranchen og udfører alt lige fra teknisk isolering til indretning på skibe, er blandt andet også leverandør til Novo Nordisk og oplever for tiden også stor vækst. Norisol, der er kendt for at være en lokalt forankret virksomhed, gør meget ud af at ansætte lærlinge og tager, ligesom de syv andre virksomheder, sin del af ansvaret for at sikre kvalificeret arbejdskraft i Frederikshavn.Hytek A/S er i de senere vokset væsentligt på alle arbejdsområder og har løbende rekrutteret flere nye medarbejdere. Virksomheden har ekspertviden i hydrauliske-, smede- og mekaniske løsninger, og har specialiseret sig i salg, renovering og overhaling af marinekraner, samt et- og fem-års syn af kraner, redningsbåde og davider - en lille kran eller bøjle, som sammen med en anden tilsvarende bruges på et skib til ophængning og nedsænkning af eksempelvis en redningsbåd.Sidste år udvidede virksomheden sine faciliteter på havnen i Frederikshavn med nyt montage-, konstruktions- og smedeværksted samt en stor opgradering af kontor- og velfærdsfaciliteterne.De maritime virksomheder trækker på de kompetencer og den faglighed, som området har været kendt for gennem årtier - og som lokale og regionale uddannelsesinstitutioner som den tekniske skole EUC Nord og det maritime uddannelsescenter MARTEC understøtter ved at udvikle og tilbyde relevante uddannelsesretninger. I Frederikshavn kan man eksempelvis tage en maritim studentereksamen og siden uddanne sig til for eksempel skibsmontør, elektriker, skibsingeniør, smed eller maskinmester. Faggrupper, der er stadig større rift om, for uden dygtige og velkvalificerede medarbejdere kunne Frederikshavns maritime virksomheder ikke præstere det, de formår at gøre i dag.Selv om de otte virksomheder repræsenterer hver deres faglighed og spidskompetencer, der nogle gange overlapper hinanden i et konkurrencepræget marked, har de en grundlæggende forståelse for at stå sammen. Derfor har man i Frederikshavn stærke traditioner for samarbejde og fælles fodslag. Det gælder for eksempel, når flere af virksomhederne slår sig sammen om en fælles præsentation på nogle af verdens største, maritime messer, eller som i øjeblikket, hvor der står blæst om havnen, der som selskabendt endt i problemer efter flere år med en presset økonomi.Men den økonomiske modvind, som Frederiskhavn Havn som selskab er kommet i - og som har betydet, at Frederikshavn Kommune nu driver havnen direkte, stopper stopper ikke viljen til vækst, For havnen og alle dens faciliteter ligger der jo, det er ikke sådan, at kajen pludselig bliver sat på pontoner og sejlet væk, og skibe fra hele verden lægger stadig til.- Vi er faktisk ret stolte af det, vi laver, og de resultater, vi skaber. Vores medarbejdere er nogle af landets - og verdens - mest kompetente, hårdtarbejdende og fleksible folk, og uden dem var vi slet ikke der, hvor vi er er i dag, lyder det fra de otte nordjyske virksomhedsledere på havnefronten i Frederikshavn.