Rejsepas åbner for rejser rundt i hele Danmark

Torsdag 30. maj 2024 kl: 12:36

Om Rejsepas 2024:

Rejsepasset koster 399 kroner for en voksen, der kan tage to børn under 12 år med gratis. For børn mellem 12 og 15 år koster et Rejsepas 199 kroner, de kan tage et barn på mellem 0 og 11 år med gratis

Rejsepasset gælder til otte dages sammenhængende rejse i perioden fra 29. juni til og med søndag 11. august.

Rejsepasset er gyldig til rejser med den kollektive transport i hele Danmark på tværs af bus, tog, metro, letbane og lokalbaner

Rejsepasset kan købes fra tirsdag 4. juni kl. 10.00 og frem til 3. august. Der udbydes 75.000 Rejsepas efter først til mølle-princippet

Rejsepasset kan købes online på rejsepas.nu. Kunder, der ikke har mulighed for at handle online, kan købe Rejsepas hos Salg & Service på Københavns Hovedbanegård samt stationerne i Odense og i Aarhus

Rejsepas er et samarbejde mellem BAT (Bornholm), GoCollective, DOT, DSB, FynBus, Metro, Midttrafik inkl. Letbanen, Lokaltog, Movia, Nordjyllands Trafikselskab (NT), Sydtrafik samt Skånetrafiken på strækningen mellem Østerport og Kastrup Lufthavn

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Det er et godt tilbud til alle rejselystne, der vil ud i ferielandskabet i Danmark og se landet på nye måder, siger kundechef i DSB, Charlotte Kjærulff.Rejsepasset til voksne giver mulighed for at tage to børn under 12 år med sig på rejsen og børn over 12 år kan få et Rejsepas for 199 kroner.- Vi håber, at der er mange, der finder inspiration til at tage både de korte og de lange ture i Danmark. Der er gode muligheder for at tage nye steder hen og være turist i eget land, siger Charlotte Kjærulff.Rejsepasset kan købes fra tirsdag 4. juni på rejsepas.nu samt hos Salg og Service på Københavns Hovedbanegård og på Aarhus og Odense Banegård.