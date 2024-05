Rederikoncern har sat én milliard euro af til batteri-elektriske færger

Tirsdag 14. maj 2024 kl: 09:50

DFDS: Samarbejde er nøglen til overgangen til lavemissions-transport



Af: Redaktionen - Det her er et vigtigt skridt mod at reducere CO2-udslippet. På grund af den relativt korte afstand mellem Storbritannien og Frankrig er ruterne optimale til elektrisk færgetransport. Elektrificeringen vil være et vigtigt skridt mod at opfylde vores klimamål, og med denne investering accelererer vi overgangen til en grønnere fremtid for shippingindustrien, siger Torben Carlsen, der er administrerende direktør for DFDS.Den Engelske Kanal er en af verdens travleste skibsruter. Færgetrafikken over Den Engelske Kanal forbinder to af verdens største økonomier og står for 33 procent af handelen mellem EU og Storbritannien. DFDS og Port of Dover, Port of Boulogne Calais og Port of Dunkirk forpligtede sig med en hensigtserklæring 15. marts 2023 til at samarbejde om at reducere CO2-udslippet fra søtransporten over Doverstrædet.DFDS samarbejder med eksperter inden for batteriteknologi, skibsdesign og energieffektivitet for at designe de nye avancerede batteri-elektriske skibe, hvor af de tre skal sejle under fransk flag. Samarbejdet skal sikre, at skibenes design omfatter sikkerhed og ydeevne, samtidig med, at produktionsmetoderne har mindst mulig indvirkning på miljøet.Derudover arbejder DFDS tæt sammen med nationale myndigheder, infrastrukturpartnere og energiforsyningsselskaber for at sikre energiforsyningen og infrastrukturen for elektriske skibe. I de senere år har DFDS og de franske myndigheder intensiveret dialogen, og den franske regering har for nylig lanceret en ambitiøs plan for landets energiomstilling med fokus på infrastruktur.- Den grønne omstilling er ikke noget, vi kan opnå alene. Uden adgang til tilstrækkelig strømforsyning på land og infrastruktur til at rumme opladningsfaciliteter i havne kan vi ikke drive skibene. Jeg er glad for, at vi har en fælles ambition med regeringerne på begge sider af Kanalen om at muliggøre grønne transportkorridorer, og vi er glade for at kunne offentliggøre denne meddelelse på den 7. Choose France Summit, iværksat af den franske præsident Emmanuel Macron, siger Torben Carlsen.I 2023 lancerede DFDS en ny strategi - Moving Together Towards 2030 - som genbekræftede koncernens ambition om at blive et netto-nul-selskab inden 2050 og have seks grønne færger i drift inden udgangen af 2030, hvoraf to vil være batteri-elektriske og sejle på Den Engelske Kanal.I Frankrig har DFDS fem skibe under fransk flag og beskæftiger 1.200 personer, herunder 800 franske søfolk.