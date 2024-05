Rederikoncern fragtede mere gods og flere passagerer i april

Onsdag 8. maj 2024 kl: 15:29

Af: Redaktionen

Fragt:

De samlede mængder i april 2024 var 13,9 procent højere end i 2023 og 10,1 procent højere justeret for tilgangen af ruter på Gibraltarstrædet og lukningen af Calais-Tilbury-ruten.





Nordsømængderne var højere end i 2023 drevet af højere mængder på de fleste ruter. Middelhavsmængderne var lavere end i 2023, da mængderne blev reduceret af en forskel i placeringen af en national helligdagsuge i år sammenlignet med sidste år.









På Den Engelske Kanal var mængderne højere end i 2023, og det samme var Østersømængderne, idet alle ruter transporterede større mængder.









For de seneste 12 måneder 2024-23 har der været en nedgang i de samlede transporterede fragt-lanemeter på 0,9 procent fra 40,1 millioner i 2023-22 til 39,7 millioner i 2024-23. Nedgangen var 1,9 procent justeret for tilgangen af ruter på Gibraltarstrædet og Calais-Tilbury-lukningen.









Passagerer:

Antallet af passagerer i april i år var 24,5 procent højere end i 2023 som følge af tilgangen af ruter over Gibraltarstrædet. Justeret for tilgangen var passagertallet 7,6 procent lavere på grund af, at påske i år faldt i slutnigen af marts mod i april sidste år. Det samlede antal fragtede biler steg 21,1 procent, men justeret for tilgangen af ruter over Gibraltarstrædet var antallet 6,2 procent lavere.









De seneste tolv måneder 2024-2023 er det samlede antal passagerer steget med 21,8 procent fra 4,2 millioner i 2023-22 til 5,1 millioner i 2024-23. Justeret for ruter over Gibraltarstrædet var stigningen på 10,0 procent.









DFDS færgemængder

April

Sidste tolv måneder Fragt 2022 2023 2024 Ændr.

2022 2023 2024 Ændr. Lanemeter, '000 3.785 3.081 3.508 13,9 %

43.581 40.076 39.734 -0,9 %



















Passager 2022 2023 2024 Ændr.

2022 2023 2024 Ændr. Passagerer, '000 332 406 506 24,5 %

1.371 4.184 5.098 21,8 %



(Kilde: DFDS)

