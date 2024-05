Sydøstjyllands Politi har sigtet en 34-årig "vognmand" for ulovlig taxi-kørsel

Fredag 3. maj 2024 kl: 11:46

Af: Redaktionen Færdselspolitiet foretog torsdag 25. april en kontrol af en af mandens større personbiler, netop som den forlod Billund Lufthavn. Kontrollen viste, at passageren havde bestilt og betalt for kørslen via Facebook-annoncen.Sydøstjyllands Politi har efterfølgende sigtet en 34-årig mand for at være ansvarlig for taxi-kørsel, selvom en af hans biler hverken var registreret eller godkendt til taxakørsel. Den 34-årige ”vognmand” er blevet sigtet ved at have været ansvarlig for, at der blev udført erhvervsmæssig persontransport, selv om der ikke forelå tilladelse hertil, og at kørslen blev solgt uden et kørselskontor. Derudover var bilen hverken registreret eller godkendt til taxikørsel.



Det var ikke ”vognmanden” selv, der kørte den bil, der blev standset. Det var en chauffør, som ikke have den fornødne uddannelse til transport af personer.





Det samlede bødekrav mod ”vognmanden” er på 93.000 kroner samt en mindre bøde til chaufføren. Sydøstjyllands Politi har efterfølgende overdraget sagen til Skat.









