Forhandlernetværk effektiviserer og konsoliderer ekspertisen

Fredag 19. april 2024 kl: 11:37

Lundsbjerg Industrivej 1, 6200 Aabenraa

Industrivej 11, 6330 Padborg

Storegade 246, 6705 Esbjerg

Lillelundvej 22, 7400 Herning

Vrøndingvej 3, 8700 Horsens

Kokmose 7, 6000 Kolding

Bondovej 7, 5250 Odense SV

Fælledvej 13, 7200 Grindsted

Højager 7, 2630 Taastrup

Lokesvej 1, 3400 Hillerød

Haraldsvej 36, 8960 Randers

Tranevej 2, 4100 Ringsted

Holstebrovej 40, 8800 Viborg

Skjernvej 6, 9220 Aalborg

Logistikparken 14, 8220 Brabrand

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Vores professionelle forhandlernetværk i Danmark er utrolig vigtigt i forhold til at sikre vores kunder den kvalitet indenfor salg og service, vi er kendt for. Derfor er vi naturligvis glade for at sikre, at Renault Trucks kompetencerne i vores servicenetværk styrkes på flere af vores nuværende salgs- og servicesteder, siger Claus Rieland, der er Commercial Manager hos Renault Trucks i Danmark.- De servicesteder, der ikke fremover skal være Renault Trucks eksperter, vil udelukkende fokusere på Volvo Trucks lastbilservice, siger han videre.Fra 1. maj vil der være følgende autoriserede Renault Trucks salgs- og servicepunkter, hvor kunderne vil møde dedikeret og specialuddannet Renault Trucks salgs- og servicepersonale:Skifter Lastbil A/S salg-og service som hidtil:Autohuset Vestergaard A/S, Lastvogne salg- og service tilbydes fortsat følgende steder:Volvo Truck Center salg- og service tilbydes fortsat følgende steder: