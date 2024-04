Elektriske lastbiler kan komme i stødet på havnen i Aarhus

Torsdag 4. april 2024 kl: 20:05

Af: Redaktionen Dania Connect, der har investeret i syv elektriske lastbiler, hvoraf de fire skal køre i Danmark, bruger selv ladestanderne om natten. Her har virksomhedens fire batteri-elektriske lastbiler de to ladestandere med hver to udtag for dem selv.Fra klokken 06.00 om morgenen til klokken 17.00 er ladestanderne offentligt tilgængelige, hvor alle el-lastbiler med behov for et energitilskud har mulighed for at koble sig til.Dagligt lægger omkring 3.500 lastbiler vejen forbi havneområdet i Aarhus. Langt hovedparten kører på diesel. De nye ladestandere vil gøre det lidt enklere for vognmænd at skifte til el-drift.Hos Dania Connect kører lastbilerne 450 kilometer i gennemsnit hver dag. Med en rækkevidde på mellem 350 og 400 kilometer på virksomhedens nyeste elektriske lastbil ser transportvirksomheden fortrøstningsfuldt på den nye elektriske hverdag.- Vi er 100 procent sikre på, at elektriske biler passer ind hos os. Vores nye, blå Scania har en aktionsradius på 350 til 400 kilometer, så bare en halvtime i laderen i løbet af dagen giver nok strøm, siger Lars Sørensen, der er driftsdirektør hos Dania Connect.Ladestanderne yder 400 kilowatt, men de kan skrues op til 800 kilowatt, når lastbilbatterierne kan tåle det.