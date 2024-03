Mangel på mekanikere og reservedele påvirker togdriften i det sydlige Jylland

Onsdag 27. marts 2024 kl: 13:45

Af: Redaktionen Manglen på tog skyldes, at Arriva mangler mekanikere til at gennemføre de løbende eftersyn af sine tog. Dertil kommer, at reservedele bliver forsinkede og dermed ikke er til rådighed, når Arriva har brug for dem.









En del af de aflyste afgange bliver erstattet med busser. De aflyste afgange onsdag er på strækningerne Esbjerg - Nr. Nebel, Ribe - Esbjerg og

















Arriva håber, at togdriften kører normalt igen i ugen efter påske.

