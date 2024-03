Bombehunde kan sniffe en hel lastbiltrailer for sprængstoffer på få sekunder

Fredag 15. marts 2024 kl: 13:40

Grundig sikkerhedsgodkendelse af hundesnuderne



Potentiale i screening af store mængder fragt

Fakta om REST-metoden:

Metoden, der hedder Remote Explosive Scent Tracing (REST), er så krævende, at kun tre lande i verden benytter denne type screening

REST-metoden går ud på, at lufthavnens security-personale udtager en lille luftprøve fra eksempelvis en lastbiltrailer eller container fyldt med luftfragt. Herefter snuser den REST-trænede bombehund til luftprøven

REST-hundene kan for eksempel være labradorer, schæfere eller malinois, der har trænet sprængstofgenkendelse med deres hundeførere i mange, mange timer

Ved at snuse til luftprøveampullen kan den toptrænede hund på 10-15 sekunder afgøre, om der er forskellige typer af sprængstoffer-partikler i luften omkring luftfragten

Bombehunden markerer et eventuelt sprængstoffund ved at blive siddende, hvorefter hundeføreren tager ampullen ud til yderligere kontrol

Fakta om REST-prøven:

Det er Trafikstyrelsen, der i samarbejde med Rigspolitiets hundeafdeling, har udviklet en godkendelsesprocedure til den krævende REST-prøve

I alt fire teams, bestående af en hundefører og en bombehund, har gennemført og bestået REST-prøven i Billund Lufthavn

REST-prøven, der fandt sted den 27. og 28 februar, blev fulgt af en hollandsk konsulent, som var med til at etablere de første REST-hunde i Holland

I første runde af REST-prøven blev bombehundene præsenteret for en række ampuller, hvor kun én ampul indeholdt sprængstofpartikler. Denne prøve er kun mulig at bestå, hvis der er nul fejl

I anden runde blev hundene præsenteret for flere luftprøveampuller, der både indeholdt forskellige former for sprængstofpartikler og camouflerende dufte

Af: Redaktionen (Foto: Trafikstyrelsen)For nogle dage siden var Cargo Handling Billund Airport i Billund den sidste eksamen på en videregående kandidatuddannelse for de tre bombehunde. Efter en validering af Rigspolitiet, godkendte Trafikstyrelsen, at Billund Lufthavn er blandt de ganske få lufthavne i verden, der har så specialtrænede bombehunde, at de kan mestre den krævende REST-metode.Metoden - kaldet Remote Explosive Scent Tracing - går ud på, at bombehundene bliver præsenteret for en lille ampul med luft fra eksempelvis en lastbiltrailer eller container fyldt med luftfragt, hvorefter hundene med deres snuder kan afgøre, om der skulle gemme sig sprængstoffer i luftfragten.- Vi prioriterer sikkerheden ekstremt højt, når det handler om at forhindre sprængstoffer i at kunne blive smuglet ombord på et fly. Derfor har vi også været meget omhyggelige med at udvikle en sikker godkendelsesprocedure til REST-prøven, hvor udvalgte bombehunde og deres hundeførere bliver grundigt testet, før de bliver godkendt, siger vicedirektør i Trafikstyrelsen, Christian Vesterager.Specialkonsulent Morten Ødum Nielsen fra Trafikstyrelsen fortæller, at de tre hunde til prøven i Billund Lufthavn skulle snuse sig frem til mikroskopiske sprængstof-partikler, der var gemt i over 100 forskellige luftampuller.- Bombehundene levede op til forventninger og snusede sig systematisk frem til de rigtige ampuller med sprængstofpartikler. Hundene lod sig eksempelvis ikke distrahere af tomme ampuller og camouflerende dufte, men blev roligt siddende ved de ampuller, der indeholdt forskellige typer af sprængstofpartikler, siger han.Trafikstyrelsen godkendte for to år siden bombehunde til at screene luftfragt i Billund Lufthavn på den traditionelle måde efter den såkaldte FREDD-metode - Free Running Explosive Detection Dogs - hvor hundene snuser rundt mellem enkeltstående kasser og paller med luftfragt.Med den nye godkendte REST-metode kan hundene imidlertid screene hele lastbiltrailere eller containere på én gang, før luftfragten kan lastes ombord på et fragtfly.- Vores cargo-afdeling servicerede sidste år omkring 200 luftfartsselskaber, der fik fløjet 78.000 ton luftfragt ud i verden. Den fragtmængde forventer vi stiger med 30 procent i 2030. Derfor har vi investeret et betydeligt beløb i den nye godkendte REST-metode, der giver mulighed for at vi kan tilbyde vores kunder fra hele Norden, Østersøen og Nordeuropa en billigere, hurtigere og mere skånsom screening af luftfragten, siger direktør for Cargo Handling Billund Airport, Nicolai Krøyer.Trafikstyrelsen har efter den beståede prøve godkendt de fire REST-team på lige fod med andre typer af security-udstyr i en lufthavn. REST-hundene har derfor fået tildelt et typenummer, der viser at de er godkendt til screening af sprængstof på dette niveau







De godkendte REST-team skal løbende efterleve et strengt øvelsesregime og ligeledes bestå en årlig prøve, der sikrer, at bombehund og hundefører kan opretholde det høje niveau









© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.