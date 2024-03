SVM-Regeringen giver tilskud til indenrigsflytrafik

Onsdag 6. marts 2024 kl: 13:19

Af: Redaktionen - Midtjyllands Lufthavn er vigtig for erhvervslivet og med til at fastholde arbejdspladser i området. Med de ændringer, vi nu laver af momsreglerne, sikrer vi, at flere kan byde ind på indenrigsruter på lige vilkår. Samtidig håber vi, at ændringerne vil medvirke til at binde landet bedre sammen trafikalt, sagde skatteminister Jeppe Bruus (S), da han mandag mødtes med bestyrelsen for Midtjyllands Lufthavn.I dag er det kun flyselskaber, der hovedsageligt flyver udenrigstrafik, der har nulmoms. Den regel bliver ændret, så den gælder alle flyselskaber. Samtidig er der med aftalen om Grøn Luftfart sikret en fast årlig støtte til de mindre regionale lufthavne.- Det giver ikke mening, at man bliver straffet for kun at flyve indenrigs. Det gør vi op med nu, så der bliver plads til mere indenrigsflyvning. Vi har også støttet Midtjyllands Lufthavn med 4,2 millioner sidste år og i år, og fra næste år er støtten fast på 10 millioner kroner. Det er samlet set en pakke, der giver lufthavnen gode muligheder for at drive indenrigsflyvning, påpegede transportminister Thomas Danielsen (V).Efter momsloven gælder nulmomsen alene for de flyselskaber, hvor udenrigstrafik udgør mere end 55 procent af deres samlede flytrafik. Skatteministeren vil fremsætte en lovændring i efteråret 2024, så ændringen kan træde i kraft 1. januar 2025.Med aftalen om Grøn Luftfart i Danmark er der afsat 10 millioner kroner årligt i støtte til hver af de tre små regionale lufthavne i Esbjerg, Sønderborg og Midtjylland, samt 18,5 millioner årligt til Bornholms Lufthavn.