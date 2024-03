Transportvirksomhed styrker sin afdeling i Vejle

Torsdag 29. februar 2024 kl: 12:08

Rasmus Bildstrup. (Foto: DSV Transport A/S)

Af: Redaktionen

Formålet med at få Rasmus Bildstrup med på holdet er, at DSV Transport A/S ønsker at være mere til stede ude på projekterne, da DSV Transport A/S ønsker at være synlige - også efter at projekterne er gået i gang.









Rasmus Bildstrup, der har erfaringer fra transportbranchen, vil være med i hele forløbet - fra opgaven er i hus og til den er gennemført.

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.