- En vaskehal kan bygges på pladsen på tre dage

Af: Redaktionen Wash World har siden 2013 etableret over 200 vaskehaller i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. Hver gang er byggeriet af den pågældende vaskehal foregået på traditionel vis, så der igennem tre-fire måneder er blevet arbejdet på en byggeplads for at rejse bygningen og udstyre den med den nødvendige teknologi og udstyr.

Det laver Wash World om på nu, for vaskehalsvirksomheden har allieret sig med det danske udviklingshus, Ipart, som er specialiseret i modulbyggeri, hvor konstruktionsarbejdet foregår på en fabrik, hvorefter bygningens dele bliver transporteret ud og samlet på det sted, hvor vaskehallen skal stå og betjene bilister, der har behov for at få vasket deres bil.

I de senere år har Ipart blandt andet haft stor succes med at udbrede dette byggekoncept i Norge.



Lars Hecht, der er administrerende direktør i Wash World, glæder sig især over, at samarbejdet bringer en helt ny form for bæredygtighed med sig, idet bilvaskkæden fremover vil kunne flytte hele bygninger, når et lejemål ophører, eller det af andre årsager er tid til at flytte.









Vil have vaskehaller på lager

- Vi har store forventninger til samarbejdet med Ipart, fordi det bringer mange fordele med sig. For det første er det forretningsmæssigt smart at kunne bevæge sig meget hurtigt fra tanke til handling. Fremover kommer vi til at have et antal vaskehaller på lager, så vi altid er klar til at etablere os i nye byer, så snart forarbejdet er på plads. Vi skal i princippet kun samle delene som byggeklodser og sætte strøm til det færdige byggeri. Det betyder blandt andet, at vi vil kunne flytte bygningerne og genbruge dem et andet sted, når det bliver relevant, siger Lars Hecht.





Derudover har modulbyggeriet en række fordele i forhold til byggeriets kvalitet såvel som arbejdsmiljøet.









- Rent byggeteknisk er der nogle store fordele forbundet med at bygge indenfor i en produktionshal i stedet for udenfor på en byggeplads. Alene det, at arbejdet foregår i tørvejr, højner både effektiviteten og kvaliteten. Derudover eliminerer metoden stort set alt byggestøj, hvilket plejer at være til stor glæde for naboerne, siger Ole Vadstrup, der er projektchef i IPart.





Ole Vadstrup understreger ligeledes, at fremtidens Wash World-vaskehaller bliver udført i den mest hårdføre konstruktionskategori i forhold til både sne- og vindlast, således at vaskehallerne kan stilles op overalt i både Norge og Sverige.





Wash World og Ipart er i fuld gang med at forberede byggekonceptet, der efter planen vil blive benyttet fra juni og fremefter. Herefter kommer etableringen af en vaskehal samlet set til at vare cirka en måned. De første tre uger går med jordprøver, klargøring af grunden og etablering af fundament. Herefter vil der som udgangspunkt gå tre dage med samle vaskehallens moduler, som bliver transporteret til stedet med lastbiler.