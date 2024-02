Ny fabrik skal udvinde nye ressourcer fra gamle dæk

FRANSK DÆKKONCERN:

Mandag 26. februar 2024 kl: 12:02

Af: Redaktionen Byggeriet bliver de tre pertneres første, fælles fabrik, hvor Enviro's avancerede teknologi til at udvinde råmaterialer som carbon black og pyrolyseolie fra udtjente dæk bliver brugt. De to råstoffer er vigtige i eksempelvis dækproduktion og skal indgå i nye Michelin-dæk.Byggeriet af fabrikken er gået i gang i Uddevalla nord for Göteborg. Når produktionen på fabrikken efter planen går i gang i løbet af 2025, bliver det med en proceskapacitet på ca. 35.000 ton brugte dæk årligt.

1 million tons brugte dæk

Michelin, Antin og Enviro fortalte i marts sidste år om deres planer om at bygge en række genanvendelsesfabrikker rundt om i Europa med en samlet proceskapacitet på 1 million ton brugte dæk om året, hvor produktionen bliver baseret på Enviro's pyrolyse-teknologi.





Fabrikken i Uddevalla er det første skridt på vejen til et netværk af genanvendelsesfabrikker i Europa, der blandt andet skal forsyne Michelin med genanvendte råmaterialer til produktionen af dæk i fremtiden.







Verden over er mængden af dæk, der sendes til destruktion, i kraftig vækst. Alene i Europa kasseres årligt ca. 3,5 millioner ton dæk. Ved at erstatte ny-produceret carbon black med genanvendt er det muligt at reducere drivhusgasudledningerne fra produktionen af dette råstof med over 90 procent.







Om carbon black:

Råstoffet carbon black til eksempelvis dækproduktion produceres som udgangspunkt ved en ufuldstændig forbrænding af olie-produkter som eksempelvis tjære. Carbon black anvendes primært som pigment og til forstærkning i gummi og plastic samt som tryksværte.





© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.