Østrig har udvidet weekendforbud for transitkørsel med lastbiler - Vejtransportorganisation protesterer

Fredag 23. februar 2024 kl: 11:29

Af: Redaktionen Vejtransportorganisationen, IRU, protesterer og vil have EU-Kommissionen til at skire, at Østrig respekterer grundlæggende EU-principper om fri bevægelighed mellem landene.







IRU fremhæver endnu en gang, at det generelle kørselsforbud og det udvidede kørselsforbud, der er rettet mod transittrafikken mellem Italien og Tyskland, yderligere udfordrer princippet om fri bevægelighed for varer i EU, blot for at rydde vejen for ski-elskere.





I de senere år har EU's vejgodstransport- og logistikindustri gentagne gange påpeget den vanskelige transitsituation i Tyrol og opfordret EU-Kommissionen til at handle mod Østrigs transitrestriktioner på transitruten, der går over Brennerpasset.





I et brev til EU-kommissærerne Thierry Breton og Adina Vălean har

IRU og nationale vejtransportorganisationer i Europa har i et brev til EU-kommissærerne Thierry Breton og Adina Vălean opfordret EU-Kommissionen til at handle mod Østrig for at tvinge overholdelse af EU-regler og grundlæggende principper.





- EU's vejtransportindustri er ekstremt bekymret over dette yderligere kørselsforbud på en af EU's travleste kommercielle ruter, siger IRU-direktør for EU Advocacy, Raluca Marian.



- Denne gang kan vi kun beskrive årsagen som useriøs. Østrig straffer EU-logistikkæder og chauffører, der er nødt til at køre gennem området, til fordel for weekendskiture, siger hun videre.







Raluca Marian mener, at forbuddet ikke kun diskriminerer, fordi lokal trafik er undtaget, men at det også viser en fuldstændig tilsidesættelse af chauffører ved at lukke deres adgang til en væsentlig EU-korridor, når de skal vende

hjem til deres familier i weekenden.









- Dette strider fuldstændig imod ånden i EU's indre markeds principper og regler for Mobilitetspakke 1, som har til formål at forbedre chaufførernes arbejdsforhold. Skisæsonen er ikke den eneste periode med meget turisme. Hvad er det næste? Udvidede forbud for chauffører og varer hen over sommeren for at imødekomme bjergvandrere, siger Raluca Marian og fortsætter:





- Vi ser en stadig uhindret udvidelse af transitkørselsforbud i Østrig. Det skaber en uheldig præcedens for, at andre medlemsstater gør det samme, baseret på snævre nationale forhold, hvis de ved, at EU-Kommissionen ikke gør noget for at holde varer frit i bevægelse som krævet i EU-traktaterne.







Indførelse af kørselsforbud for lastbiler med kort varsel - uden nogen grund til at det haster - er ifølge IRU blevet almindelig praksis i Østrig. Det hæmmer i høj grad chauffører og virksomheders mulighed for at tilpasse ruter og operationer - eller at søge efter alternative muligheder i sidste øjeblik inden for kombineret transport.







Vejtransportorganisationen fremhæver i den forbindelse, at et officielt brev fra EU-Kommissionen bekræfter, at Østrig jævnligt overtræder den såkaldte "jordbærforordning" om fri bevægelighed for varer, da landet ikke overholder sine informationsforpligtelser om kørselsforbud, der indføres med kort varsel. Alligevel fortsætter Østrig med at indføre kørselsforbud med kort varsel.









- Det er på høje tid, at EU-Kommissionen tager ansvar og agerer mod Østrig for at stoppe landets friløb med at indføre trafikforbud for lastbiler uden solid begrundelse. De skal sikre, at Østrig overholder EU-reglerne og principperne i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, fastslår Raluca Marian.



© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.