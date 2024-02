Dansk energiselskab bliver officiel HVO-leverandør til det offentlige

Torsdag 22. februar 2024 kl: 13:13

Af: Redaktionen DCC Energi har i flere år solgt HVO som et alternativ til diesel til erhvervskunder med hjemmetank. De senere år har DCC Energi øget sit fokus på HVO markant og forsyner i dag både virksomheder og kommuner med HVO. HVO, der er lavet af affaldsbiomasse, har et samlet CO2-aftryk, der er op til 90 procent lavere end traditionel diesel.Ud over tildelingen af Delaftale 4 omkring HVO til hjemmetanke hos offentlige kunder er DCC Energi også blevet genvalgt på Delaftale 1 i SKI-udbuddet, der omhandler ”tankkort til tankstationer”. DCC Energi, der driver Shell-tankstationerne i Danmark, vil dermed også de kommende fire år tilbyde, at offentlige kunder kan benytte Shell Card Erhverv til tankninger på alle Shell tankstationerne samt alle Q8 og F24-stationer i Danmark.