Øresundshavn skal have ny havnechef

Torsdag 22. februar 2024 kl: 10:17

Af: Redaktionen - Jeg har været meget glad for min stilling som Havnechef for Helsingør Havne. Havnene er en de af Helsingørs DNA og et særdeles spændende sted. De er jo byen og historien, og jeg er stolt af at have været en del af den, siger Martin Vestergaard og fortsætter:- Jeg siger farvel til et utrolig kompetent og komplet medarbejderhold med en erfaren havnemester i spidsen af den daglige drift.Formanden for Helsingør Havne, byrådsmedlem i Helsingør Kommune Gitte Kondrup (S) takker Martin Vestergaard for hans indsats og ønsker ham al held og lykke fremover.- Helsingør Havn står et stærkt sted i dag og er klar til næste kapitel og en ny kaptajn, siger Gitte KondrupMartin Vestergaard er oprindeligt uddannet tømrer og civilingeniør og har omfattende erfaring fra byggebranchen og med ledelse på topplan. Inden tiden hos Helsingør Havn var han forretningsudvikler hos Rambøll. Han har også være bestyrelsesformand for Hanstholm Havn i en årrække.