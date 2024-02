Produktspecialist i elektriske køretøjer skal styrke Renault Trucks

Onsdag 21. februar 2024 kl: 15:30

(Illustration: Renault Trucks)

Af: Redaktionen

Steffen Månsson, der er 34 år og tiltrådte sit nye job 1. februar, er produktspecialist med E-Tech kompetencer efter en årrække som eksempelvis mekaniker hos Andersen & Martini og som teknisk konsulent hos FDM, hvor han blandt andet var specialist på el-køretøjer.









- Jeg glæder mig til at bruge min store erfaring inden for el-køretøjer og udvikle mine kompetencer sammen med mine nye kolleger hos Renault Trucks. Det bliver spændende at arbejde med de professionelle kunder efter at have serviceret BtC segmentet i mange år, siger Steffen Månsson, der har base hos Renault Trucks på Højager Taastrup, men vil skulle rådgive Renault Trucks forhandlere i hele landet.





