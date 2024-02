Italiensk og koreansk bilkoncern sender elektrisk varebil ud på markedet

Fredag 9. februar 2024 kl: 13:20

Af: Redaktionen Hyundai Motor Company og Iveco Group har indgået en aftale om levering af et fuldt elektrisk let erhvervskøretøj baseret på Hyundais Global eLCV-platform, som skal sælges i Europa under Iveco-navnet.Det nye køretøj bliver en del af Iveco Group's lette erhvervskøretøjer og skal sammen med Iveco Daily styrke koncernens udvalg af lette erhvervskøretøjer.Hyundai Motor og Iveco Group indledte deres partnerskab i marts 2022 og har siden opnået gode resultater med brintdrevne erhvervskøretøjer, herunder med den fælles udvikling af eDaily FCEV og lanceringen af bybussen E-Way FCEV.Den nye varebil under Iveco-navnet bliver den første eksportmodel baseret på Hyundais nye Global eLCV-platform (All-Electric Light Commercial Vehicle), der er en specialiseret global platform for elektriske køretøjer udviklet til erhvervskøretøjer med en totalvægt fra 2,5 til 3,5 tons.Platformen, som er baseret på Hyundai's nyeste teknologi til næste generation af batteridrevne elektriske køretøjer, er designet med lavt gulv, hvilket øger brugervenligheden ved lastning og transport. Platformen er udviklet til at opfylde fremtidige behov for specialbyggede elektriske køretøjer.Inden for rammerne af partnerskabet vil Hyundai fremstille og levere Iveco-brandede chassiser med førerhus til det europæiske marked, og Iveco Group skal stå for lokalt at tilpasse og distribuere de komplette køretøjer gennem sine salgskanaler.Iveco Groups nye model baseret på Hyundais Global eLCV-platform lanceres på dette års IAA Transportation 2024, som afholdes fra i dagene fra 16.-22. september i Hannover i Tyskland.