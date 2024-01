Hybrid-varebil kan køre op til 110 kilometer på ren el

Tirsdag 30. januar 2024 kl: 11:53

Mange muligheder uanset drivlinje

Af: Redaktionen Transit Connect PHEV har tre forskellige køretilstande, der hjælper føreren til at køre energimæssigt mest optimalt - man kan vælge mellem at køre på ren el, en kombination mellem el og benzin eller på ren benzin, hvor man gemmer den elektriske rækkevidde til senere brug - for eksempel ved kørsel i byen.- I løbet af de sidste to år har vi elektrificeret Ford Transit-serien for at hjælpe vores varebilskunder med at accelerere deres produktivitet og elektrificering af deres virksomheder. Vores helt nye Transit Connect er endnu en vigtig brik på denne mission, siger Hans Schep, general manager, Ford Pro.Den nye Transit Connect PHEV skal ses i forlængelse af Fords omfattende modelprogram for varebiler, der blandt andet tæller de seneste lanceringer af de nye Transit Custom og Transit Courier.Batteriet i den nye plug-in hybrid er kombineret med en ny 1,5 litersEcoBoost benzinmotor med sekstrins automatgear, 150 hk og et drejningsmoment på 350 NmVarerummet i plug-in hybriden er på op til 3,7 kubkmeter, den maksimale nyttelast er på 770 kg, mens den maksimale anhængervægt er på 1.400 kgSom et alternativ til plug-in hybriden kommer den nye Transit Connect også med en 2,0 liters EcoBlue turbodieselmotor med 122 hk og med muligheden for at vælge mellem syvtrins automatgear eller sekstrins manuelt gear. En forhjulstrukken variant med 102 hk og manuelt gear er også tilgængeligDe konventionelle Transit Connect-varianter har fået et nyt varerum der giver en øget volumen på 3,1 til 3,7 kubikmeter afhængig af varebilens akselafstandHer er den maksimale nyttelast er 820 kg , mens bilen kan trække op til 1.500 kgDen nye Transit Connect byder på funktionelt og praktisk design både inde og ude. Varebilen har mulighed for et digitalt instrumentpanel udover den 10-tommer standard touchskærm, der blandt andet anvendes til navigation med mere.Varebilen er trådløs kompatibel med Android Auto og Apple CarPlay, mens trådløs opladning er tilgængelig i Transit Connect Limited- og Active- serierne. Har man brug for at oplade værktøj eller bærbar computer på farten, kan det lade sig gøre ved hjælp af USB-stik, der kan tilbyde op til 45 W.

Transit Connect har flere avancerede førerassistentsystemer som standard - blandt andet ’Pre-Collision Assist’, mens bakkamera og ’Blind Information System’ er standard på seriens premium-varianter.





I Danmark er muligt at bestille den nye Transit Connect Plug-in Hybrid i varianterne ’Trend’ og ’Limited’ i løbet af foråret, mens de første varebiler forventes at blive leveret til i anden halvdel af 2024.









