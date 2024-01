Isbryder-inventar kommer på aktion

Mandag 8. januar 2024 kl: 12:57

Inventar på offentlig auktion



Mahogni, mahogni, mere mahogni og en masse messing

Isbryderne vil til sidst blive klippet i stykker



Af: Redaktionen De store, statslige isbrydere blev bygget på Odense Staalskibsværft og søsat tilbage i 1965 og i 1966 og repræsenterer dermed et stykke maritimt Danmarkshistorie. Oprindeligt var der fire isbrydere i Søværnet. »Thorbjørn«, der var den nyeste, blev solgt tilbage i 2016, mens »Elbjørn« tidligere var blevet til hotelskib i Aalborg Havn.Isbryderne tilbragte størstedelen af året ved Flådestation Frederikshavn og gennemførte årligt korte sejladser om efteråret. Sejladserne tjente som forberedende træning til eventuel isbrydning om vinteren. I dag er der ikke længere brug for store statslige isbrydere i danske farvande blandt andet fordi, havnene håndterer isbrydning ved hjælp af slæbebåde samtidig med, at skibene på det åbne vand er blevet større og stærkere.Isbryderne Danbjørn og Isbjørn var sidst i brug i vinteren 1995-1996. De lå til kaj i havnen i Hals fra 2016-2023, inden de blev bugseret til kaj i Esbjerg Havn. Inden længe går arbejdet i gang med at trække isbryderne på land til ophugning.Inden da skal isbrydernes inventar ryddes. I den anledning har Smedegaarden allieret sig med det randrusianske auktionshus, Campen Auktioner, som står for ansvaret med at facilitere salget af inventaret fra isbryderne. Campen Auktioner, anført af Bjørn Søby Jakobsen som Chief Operating Officer, ser opgaven som en særlig udfordring og en særlig mulighed for at præsentere Danmarks maritime arv, blandt andet i form af effekter af høj kvalitet.-Vi har mangeårig erfaring med at håndtere store komplekse opgaver. Denne gang er det jo desuden også et stykke danmarkshistorie, vi er med til at skrive. Inventaret er fra en anden tid, og der er virkelig mulighed for at få fat i designmøbler og andre unikke retroeffekter, der er udarbejdet i høj, høj kvalitet. Det bliver en stor fornøjelse at medvirke til at finde ny ejere, siger Bjørn Søby Jakobsen, og fortsætter:-Vi er ikke kun vidner til en auktion, men også medforfattere af et vigtigt kapitel i danmarkshistorien. Det er en sjælden mulighed for at erhverve sig en del af vores maritime fortid, hvor inventaret repræsenterer en æra, der har medvirket til at forme vores nation.Isbryderauktionerne vil præsentere et admirabelt udvalg af specialiseret nautisk inventar, værktøj til maskindæk, elektrikerværksted, tømrerværksted, drejebænke, skibskøjer, skabe, nautisk udstyr, inventar fra kabysser, arkitekttegnede 60'er møbler i massiv mahogni fra officer loungen, specialdesignede skibspendler med mere. Især vil Isbjørns begrænsede driftstid på kun cirka 14 dage betyde, at effekterne stort set er ubrugte, og kvaliteten af genstandene har bevaret deres pragt over tid.Efter auktionen vil Smedegaarden påbegynde den sidste fase af arbejdet, der vil afslutte isbryderkapitlet i dansk søfartshistorie.- Skibene bliver strippet for kabler, isolering og så videre. Alle tanke og rørsystemer bliver tømt og renset. Så trækker vi dem på land og klipper dem i stykker. Herefter bliver metaller solgt til videre brug og omsmeltning, siger Morten Smedegaard, der er medejer af Smedegaarden.Han vurderer, at ophugningen af de to isbrydere vil resultere i, at mere end 99 procent af skibene bliver genbrugt.- Der er tale om kvalitetsinventar. Alt er konstrueret er bygget til hårdt vejr på havet, og meget er lavet i massivt træ og metal. Auktionen byder på enestående muligheder for dem, der ønsker at eje et autentisk stykke dansk maritimhistorie, siger Morten Smedegaard.I alt vil over 3.000 ton LDT (Light Displacement Tonnage) bliver klippet i småstykker.Den fysiske auktion afholdes fra Campen Auktioner på Myntevej i Randers lørdag 3. februar.