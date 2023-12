Ny ejer betyder nyt navn til renovationsselskab

Fredag 8. december 2023 kl: 12:34

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Rebrandingen af selskabet under navnet Verdis er en del af Cube Infrastructure Managers' strategi om at etablere renovationsselskabet som en uafhængig nordisk affaldsindsamlings- og genbrugsplatform.- Med fokus på grønne løsninger vil Verdis sætte standarden inden for kommunal affaldsindsamling og affaldshåndtering ved at investere og udvikle bæredygtig praksis på tværs af Norden, Stefan Olin, der blev administrerende direktør og koncernchef for Urbaser Nordic A/S 1. september 2021 og nu er administrerende direktør og koncernchef for selskabet under det nye navn.- For vores kunder og samarbejdspartnere fortsætter driften problemfrit under det nye navn Verdis. Vi er urokkelige i vores forpligtelse til at opretholde de samme høje standarder for kvalitet og pålidelighed, samtidig med at vi stræber mod vores mål om at bidrage til en ny cirkulær økonomi, siger han videre.Interesserede kan i følgende artikler her på transportnyhederne.dk læse mere om ejerforholdene i selskabet de seneste år:31. august 202322. januar 2019