Unge mænd bliver også snydt i pirattaxier i København

Fredag 8. december 2023 kl: 12:02

Af: Redaktionen Københavns Politi efterforsker for tiden flere sager, hvor især unge mænd har fået stjålet og misbrugt deres kreditkort, når de har taget en pirattaxi hjem fra nattelivet. Politiet opfordrer derfor til, at man aldrig benytter sig af pirattaxaer.- Man skal holde sig fra pirattaxier. De er i sig selv ulovlige, og så ser vi desværre flere sager, hvor chaufføren helt udspekuleret franarrer både kort og pinkode fra den kunde, der lige er steget ind i bilen. Vi tror, at gerningsmændene helt bevidst går efter de unge, der er mest berusede og derfor måske også de letteste at snyde, siger politikommissær Thor Munck Grønbæk fra Københavns Politi.Det er især i Indre By, at sagerne er registreret. Når turen er slut, har føreren noget, der ligner en betalingsterminal og får på den måde afluret pinkoden. Efterfølgende bliver passageren udsat for et tricktyveri, hvor vedkommende mister sit betalingskort, som derefter bliver misbrugt med risiko for store tab til følge.





- Det er jo brandærgerligt at vågne op dagen efter en bytur og opdage, at man er blevet udsat for tyveri og databedrageri. Selv om vi har foretaget flere anholdelser, så får vi stadig nye anmeldelser, som vi aktuelt efterforsker, og det er også en problematik, som vi er ekstra opmærksomme på, når vi patruljerer i nattelivet, siger Thor Munck Grønbæk.





Sidste år faldt der dom i en sag om pitattaxi-kørsel og tyveri, hvor en dengang 22-årig mand blev idømt halvandet års fængsel for i forbindelse med pirattaxikørsel at have stjålet mere end 20 kreditkort. Kortene brugte han til at hæve over en halv million kroner, som efterfølgende blev konfiskeret. Derudover blev han idømt et erstatningskrav på ca. 200.000 kroner. Det ene år af fængselsstraffen var betinget.





