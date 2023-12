Juleekspressen kører på Odense Letbane

Onsdag 6. december 2023 kl: 13:11

Sponsorerne bag Juleekspressen er: Rosengårdcentret, Tarup Center, Odense Cityforening, Magasin, Hotel ODEON, Odense Håndbold, Visit Odense, JFM og Odense Letbane

For at omsætte ideen til virkelighed, er der samlet en kreds af sponsorer, som står bag Juleekspressen, og som hver især bidrager med præmier i det interaktive spil.

Af: Redaktionen Kører man med Juleekspressen, har man mulighed for at samle interaktive pakker langs letbanestrækningen (lidt à la Pokémon GO).Hver pakke giver et lod, som - hvis man er heldig - kan udløse en præmie, som man kan hente hos én af Juleekspressens sponsorer. I alt er der præmier for godt 70.000 kroner. For at deltage i spillet, skal man bruge kameraet på ens mobiltelefon.Det er kun i Juleekspressen, at man kan samle pakker.Ideen om Juleekspressen er skabt af Rosengårdcentret og centrets kreative bureau, The Unicorn.