Lastbilcentral tager sværlasttrailer i city-udgave i brug

Onsdag 6. december 2023 kl: 11:40

Chassisopbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil af finkornstål med specielle forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Ladopbygning:

Bund udført i 28 mm hårdtræsplanker

1 stk. galvaniseret magasin for 12 stk. kæpstokke inkl. 12 stk. galvaniserede kæpstokke

800 mm høje alu-sider ud ført i 25 mm alu-profiler med galvaniserede boltmonterede bundhængsler. Siderne er ens og har Kinnegrip-låse

2-delt eloxeret alu-bagsmæk udført i 25 mm profiler med 1 stk. indbygget stanglås

Af: Redaktionen Om den nye to-akslede city sværlasttrailer:Traileren, der har en indvendig længde på 11.100 mm, er leveret med to ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Færste aksel er med lift, mens anden aksel er med Tridec tvangsstyring med stang-system. Traileren har en tilladt totalvægt på 35.000 kg.Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Lastbilcentralen A/S, der blev grundlagt i 1903, har hovedsæde i Ballerup nordvest for København beskæftiger sig eksempelvis med løft og flytning af skulpturer eller kunst, transport af alle typer containere herunder affalds- og skibscontainere, montering og afmontering af skurbyer fra start til slut, entreprenørkørsel med eksempelvis entreprenørmateriel, bygge- og vej materialer samt bortskaffelse af ren såvel som forurenet jord, samt brokker fra nedrivning.