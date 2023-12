Sydjysk kommune gentager gode råd til at holde dig rask

Mandag 4. december 2023 kl: 17:19

Bliv hjemme, hvis du er syg eller har symptomer på sygdom

Vask hænder tit, eller brug håndsprit

Host eller nys i ærmet

Luft ud og skab gennemtræk

Gør rent - særligt overflader som mange rører ved

(Kilde: Forebyg smitsomme sygdomme, Sundhedsstyrelsen)

Af: Redaktionen Baggrunden for at gentage de gode råd er, at vinteren er kommet, og med lavere temperaturer stiger risikoen for at blive smittet med sæsonbetonede sygdomme som influenza og corona. Ved at følge fem gode råd er det muligt at forebygge smitte.Det anbefales som et generelt råd at blive hjemme, når man er syg med betydelige symptomer på smitsom sygdom. På den måde kan man undgå, at give smitten videre til andre.God håndhygiejne er en effektiv måde til at forebygge kontaktsmitte mellem genstande, hænder og ansigt.Du kan smitte andre eller blive smittet gennem dråber med virus, der bliver spredt i luften fx gennem host, nys, sang, tale eller råb.Når man lufter ud, kan man forebygge dråbesmitte indendørs. Når en person hoster eller nyser, vil de fleste dråber falde til jorden.Risikoen for kontaktsmitte er størst fra overflader, som mange rører ved fx håndtag, gelændere, kontrakter, trykknapper, tastaturer, armlæn, legetøj, redskaber, vandhaner, toiletter mv.