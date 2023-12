Flere har reserveret plads i togene op til jul

Mandag 4. december 2023 kl: 11:25

Orange Julekampagne sætter rekord



Fakta om juletrafikken hos DSB:

For DSB løber juletrafikken fra torsdag 21. december til onsdag 27. december

Fredag 22. og lørdag 23. december bliver årets største rejsedage. Sidste år var 22. december den travleste rejsedag mellem landsdelene med

29.500 rejsende

DSB har indtil videre solgt 60.000 billige Orange-billetter i juledagene mod 46.000 på samme tidspunkt sidste år - en stigning på 30 procent

Den travleste strækning op til juleaften er mellem København og Aarhus efterfulgt af strækningen København-Odense og København-Fredericia baseret på solgte pladsbilletter

DSB forventer i år omkring 250.000 rejsende i fjern- og regionaltogstrafikken i juledagene. I alt ventes omkring 500.000 at rejse med DSB i julen

Af: Redaktionen I år bliver fredag 22. og lørdag 23. december årets travleste rejsedage for DSB, hvor togoperatøren regner med op mod 70.000 rejsende mellem landsdelene de to dage.- Vi har allerede solgt ekstraordinært mange pladsbilletter i år. Stigningen i efterspørgslen er endnu et tegn på, at kunderne er vendt tilbage til togene, og vi glæder os til at hjælpe alle vores rejsende hjem til jul, siger DSB’s informationschef Tony Bispeskov, der samtidig råder til, at man allerede nu begynder at planlægge sin rejse, hvis man skal hjem på en af de store rejsedage.- Skal man rejse enten 22. eller 23. december, og ønsker man en pladsbillet, så anbefaler vi, at man allerede nu begynder at planlægge sin rejse, da vi forventer fyldte tog i disse dage, siger Tony Bispeskov og han fortsætter:- Når du for eksempel bestiller pladsbilletterne på DSB’s hjemmeside, så kan du også få klaret hjemturen ved samme lejlighed.DSB vil sammen med Banedanmark gøre en ekstra indsats for at sende de rejsende hjem til jul og skruer op for julehyggen på stationerne i Aarhus, Fredericia, Odense og København, hvor der på den særligt travle 22. december vil være sangkor og ekstra medarbejdere til at sende kunderne godt af sted og svare på spørgsmål.DSB har igen i år en Orange-julekampagne, hvor man i weekenderne op til jul kan rejse ekstra billigt og f.eks. få en Orangebillet mellem København og Aarhus til 99 kr. Man kan købe sin Orange-billet indtil 4 dage før afrejse.DSB har på nuværende tidspunkt solgt knap 190.000 af disse særlige weekendbilletter, hvilket er 27 procent flere sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.