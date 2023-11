Private aktører har både evnen og viljen

VOGNMANDSORGANISATION EFTER POSTLOVSÆNDRING:

Torsdag 30. november 2023 kl: 13:49

Af: Redaktionen Et stort flertal i Folketinger har, som vi fortæller i en anden af dagens artikler her på transportnyhederne.dk, vedtaget at ændre loven om postomdeling i Danmark. Fremover bliver postmarkedet liberaliseret, så Staten umiddelbart ikke skal holde et økonomisk sikkerhedsnet under brevomdelingen, som den hidtil har gjort under Post Danmark.- Der er nu sat en stopper for de trecifrede statslige millionbeløb, der hvert år i en årrække har været sendt efter Post Danmark til opfyldelse af befordringspligten. Den længe ventede konkurrenceudsættelse kan bane vejen for innovation og udvikling, så betjeningen af danske borgere, uanset bopæl, bliver både bedre og billigere for samfundet, siger DTL’s administrerende. direktør Erik Østergaard.Aktiviteterne, som politikerne har liberaliseret gennem ændringen af loven om postomdeling, omfatter erhvervsmæssig indsamling, erhvervsmæssig sortering eller erhvervsmæssig omdeling af adresserede forsendelser på op til 20 kg, herunder forsendelser til og fra udlandet. PostNord kan deltage i udbudsprocessen på lige fod med andre virksomheder.Lovændringen betyder, at staten gennem udbud sikrer, at der etableres en fælles infrastruktur for distribution til de mindre øsamfund. Samtidig skal udbud sikre portofri befordring af post til og fra blinde og forsendelse af breve og pakker på tværs af landegrænser.DTL's direktør fremhæver, at udbudsmodellen forpligter markedet.- Jeg er sikker på, at de bydende private virksomheder både har evnen og viljen til at håndtere udbudsvilkårene. Pakkedistributionen i Danmark har været i stærk vækst i mange år. Der er benhård konkurrence blandt aktørerne om at levere god service og høj kvalitet til både afsendere og modtagere og både private borgere og virksomheder. Det er DTL’s forventning, at også brevmarkedet - om end antallet af breve er fortsat faldende - vil finde sin plads i markedet, siger Erik Østergaard.