Torsdag 16. november 2023 kl: 11:43

Af: Redaktionen Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI, konkluderer ligesom Skattestyrelsen og Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES), at bude fra andre EU-lande, der bringer varer ud for Wolt , er arbejdstagere og herved har ret til ydelser som barselsdagpenge, boligstøtte og kontanthjælp.- SIRI bekræfter, hvad vi i fagbevægelsen længe har ment, at platformsarbejdere, herunder i Wolt, selvfølgelig er arbejdstagere med de rettigheder, der følger heraf, siger Flemming H. Grønsund, der er næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.Hos Fagbevægelsens Hovedorganisation fremhæver man i den forbindelse, at Wolt dermed også har arbejdsgiveransvaret for at indbetale A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og i øvrigt at sikre, at budene har et sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø.- Vi er rigtigt tilfredse med, at SIRI, på linje med Skatterådets tidligere afgørelse, fastslår den korrekte arbejdstagerstatus for Wolts bude, siger Flemming H. Grønsund, som peger på, at Wolt har holdt fast i, at buddene har status som selvstændigeFlemming H. Grønsund understreger, at der efterhånden er kommet en erkendelse blandt de danske myndigheder om, at de såkaldte platformsbeskæftigede er arbejdstagere.Det betyder også, at hvis platformen - i det her tilfælde Wolt - mener noget andet, må de bevise, at der ikke er tale om en arbejdstagerstatus.Det er tredje gang en myndighed underkender Wolt.Tidligere har Skattestyrelsen truffet en pricipiel afgørelse om, at Wolt's bude er lønmodtagere og skal betale skat som lønmodtagere. Det samme har Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES) tidligere konkluderet.