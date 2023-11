Ny ladestation til el-lastbilar er i drift i Göteborgs hamn

Torsdag 16. november 2023 kl: 10:33

Af: Redaktionen En lastbil ved en af de fire ladepladser i Port Entry i Göteborgs Hamn. (Foto: Göteborg Energi)Hver dag kører et stort antal lastbiler til og fra havnen i Göteborg via Port Entry, så den nye ladestation ligger centralt placeret for den tunge trafik, hvor den kan være med ti at skubbe på omstillingen af landevejstransport fra dieseldrift til el-drift.- På landsiden er en hurtigere omstilling af lastbiltrafikken en afgørende faktor. Fra havnens side skal vi sørge for, at infrastukturen lever op til behovet og helt lidt mere, siger Viktor Allgurén, der er innovationschef hos Göteborgs Hamn AB.- Og ladestationen ved Port Entry passer vældigt godt i det puslespil.For et år siden åbnede en anden ladestation ved Vädermotet i Göteborgs hamn. Den drives af Circle K. Lige som den nye ladestation ved Port Entry er ladestationen ved Vädermotet tilgængelig for alle køretøjer, der har behov for at opladning af driftsbatterierne. Begge ladepladser er dog indrettet specielt til el-lastbiler.Den nye ladestation ved Port Entry på Hissingen har fire ladepladser med en kapacitet på op til 350 kW. Projektet er kommet i jorden i et samarbejde mellem Göteborg Energi og Göteborgs Hamn.Yderligere fire ladepladser er på vej på Exportgatan på Hissing. De vil åbne ved månedskiftet november/december. Dette projektet drives af Göteborg Energi.De otte ladepladser er blevet etableret med støtte fra Energimyndigheten.