Kundecenter holder lukket om onsdagen for at spare penge

Torsdag 16. november 2023 kl: 09:34

FynBus’ åbningstider i kundecenteret fra 2. januar 2024:

Mandag - 10.00-17.00

Tirsdag - 10.00-16.00

Onsdag - Lukket for kundebetjening

Torsdag - 09.00-16.00

Fredag - 10.00-15.00

Af: Redaktionen Fra mandag 2. januar vil det ikke længere er muligt at blive personligt betjent i FynBus’ kundecenter ved Odense Banegård Center om onsdagen. Årsagen er, at FynBus skal spare penge for at sikre balance i de administrative omkostninger, og det sker blandt andet ved at reducere personalet i FynBus’ kundecenter i Odense Banegårdscenter.Onsdag er ifølge FynBus, den dag på ugen, hvor der kommer færrest kunder, og derfor den dag, hvor man generer færrest mulige kunder ved at holde lukket.Ud over færre åbningsdage vil der også være længere svartider.