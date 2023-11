Energiselskab åbner første ladepark til person- og varebiler i begyndelsen af 2024

Tirsdag 14. november 2023 kl: 12:33

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Gravearbejdet er begyndt ved den første lokation på Lysbjergvej i Vojens. (Foto: OK)I juni meddelte OK en stor satsning på opladning til person- og varebiler. Nu er gravearbejdet skudt i gang ved den første placering på Lysbjergvej i Vojens i Sønderjylland, hvor der bliver opsat seks lynladere med to CCS-udtag og med en samlet ladeeffekt på 300 kW pr. ladestander.- Vi glæder os meget over, at første spadestik er taget, og at vi snart er klar med den første ud af mange kommende ladeparker. Vi forventer at have etableret 30-40 ladeparker ved udgangen af 2025, så udrulningen tager for alvor fart i den kommende tid, siger Kenneth Risborg Korsgaard, der er OK’s markedsdirektør på området for e-mobilitet.- Der er efterhånden mange ladepunkter på det danske landkort, og det er i den grad positivt for den grønne omstilling. Men med den stigende elektrificering af bilparken kommer ladeinfrastrukturen let til at halte bagefter, og derfor er det vigtigt, at vi som ladeoperatør tager ansvar og gearer op, siger Kenneth Risborg Korsgaard.Hos OK er vurderingen i øjeblikket, at halvdelen af den danske bilpark i 2035 vil bestå af eldrevne biler.